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роспропаганда поширює старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина"

20 липня 2025, 11:57
роспропаганда поширює старий фейк про нібито
Фото: з вільних джерел
Метою таких фейків є формування хибних уявлень про українське суспільство

російська пропаганда знову розганяє старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Степана Бандеру.

Про це розповідають у Центрі дезінформації.
 
Йдеться про фото, яке активно поширювали ще минулого року. У ЦПД наголошують, жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має.
 
"Цей фейк є частиною стандартного арсеналу дезінформації рф, спрямованої на демонізацію України через спекуляції на історичній темі та символіці", — кажуть у відомстві.
 
Метою таких вкидів є формування хибних уявлень про українське суспільство, виправдовуючи російську агресію псевдоісторичними "аргументами".
війна в Україніпропаганда рфросія окупанти

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