Россия обстреляла из "Градов" Ворзель. Обломки попали в детдом с 50 детьми

Во время ведения боевых действий российские кафиры обстреляли из "Градов" Ворзель в Киевской области. Обломки попали в детдом, где находилось 50 детей.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Общественное.

Пострадало одно из помещений детского дома. В результате указанных противоправных действий никто не пострадал, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"В настоящее время детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - говорится в заявлении.

Напомним, что Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину