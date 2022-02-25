CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВо время ведения боевых действий российские кафиры обстреляли из "Градов" Ворзель в Киевской области. Обломки попали в детдом, где находилось 50 детей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Россия обстреляла из "Градов" Ворзель. Обломки попали в детдом с 50 детьми
Пострадало одно из помещений детского дома
Фото: з вільного доступу
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Общественное.
Пострадало одно из помещений детского дома. В результате указанных противоправных действий никто не пострадал, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.
"В настоящее время детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - говорится в заявлении.
Напомним, что Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 02 2022 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як підготуватися до надзвичайної ситуації - 10 порад від ДСНС
- ФОТО Бойовики обстріляли Станицю Луганську - снаряд влучив у дитсадок, у якому були діти
- ФОТО Ведучими церемонії "Оскар-2022" стануть три актриси
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1