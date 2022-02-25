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Россия обстреляла из "Градов" Ворзель. Обломки попали в детдом с 50 детьми

Пострадало одно из помещений детского дома
Во время ведения боевых действий российские кафиры обстреляли из "Градов" Ворзель в Киевской области. Обломки попали в детдом, где находилось 50 детей.
Россия обстреляла из "Градов" Ворзель. Обломки попали в детдом с 50 детьми Фото: з вільного доступу

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Общественное.

Пострадало одно из помещений детского дома. В результате указанных противоправных действий никто не пострадал, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"В настоящее время детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. За вмешательством прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", - говорится в заявлении.

Напомним, что Гаага планирует изучить военные преступления РФ во время вторжения в Украину

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25 02 2022 14:20
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