РосЗМІ: Путін запросив Макрона і Трампа приїхати в РФ на День перемоги. Ті начебто погодилися

"Так, я буду там. Пан Путін мене запросив, і я буду там", - сказав президент Франції

Президент Франції Еммануель Макрон, за повідомленнями російських ЗМІ, пообіцяв, що приїде в Москву у 2020 році на відзначення 75-річчя Дня перемоги.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", про це Макрон сказав він в інтерв'ю "Першому каналу" на саміті G20 в Осаці.

"Так, я буду там. Пан Путін мене запросив, і я буду там", - сказав президент Франції.

Він підкреслив, що "для нас це важливо, тому що ми знаємо, що багато чим завдячуємо Росії, тим, хто чинив опір".

У п'ятницю на саміті "Великої двадцятки" президент РФ Путін зустрівся з Макроном. В рамках переговорів, Путін запросив Макрона приїхати до Москви для участі в заходах з нагоди 75-річчя з Дня перемоги.

Путін також запросив на святкування і президента США Дональда Трампа. За словами речника Путіна, "Трамп позитивно сприйняв це і сказав, що буде чекати офіційного запрошення".

Нагадаємо, що на саміті G20 президент США зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом, наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.