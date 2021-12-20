Rozetka готується до можливого IPO – Чечоткін

IPO просто один із можливих шляхів, не звичайнісінький шлях для України, але треба до цього готуватися

Первинна публічна пропозиція акцій є одним із можливих шляхів розвитку провідного українського онлайн маркетплейсу Rozetka й підготовка до нього ведеться.

Про це повідомив співзасновник і співвласник компанії Владислав Чечоткін на гала-івенті НВ "Україна та Світ 2022", передає "Інтерфакс-Україна".

"IPO просто один із можливих шляхів, не звичайнісінький шлях для України, але треба до цього готуватися", – сказав він.

Чечоткін нагадав, що після входження у компанію міноритарного співвласника фонду під управлінням Horizon Capital у 2015 році, Rozetka щороку проходить аудит однієї з компаній "Великої четвірки".

"Вибудовуємо процеси та бізнес, який у майбутньому можемо презентувати для публічного розміщення", – зазначив він.

За словами бізнесмена, амбіцією Rozetka є зайняти 10% роздрібного товарообігу України, що зараз становить близько 6-8 млрд доларів, і до її виконання ще "довго-довго йти".

У той же час Чечоткін вказав на тренд "цифровізації всього і вся", спрогнозувавши зростання частки онлайн торгівлі до 25%, а значить компанії протягом 3-5 років треба просто утримати свою частку на ринку в 50-60%.