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Розгляд "справ Майдану" в судах затягується, за сім років винесено лише 21 вирок, який набув чинності

Рішення про заочне тримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого
За словами Донського, з початку цього року у "справах Майдану" постраждалими визнані понад 2 тис. осіб, 37 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності, з яких 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних.
Розгляд "справ Майдану" в судах затягується, за сім років винесено лише 21 вирок, який набув чинності Фото: hromadske.ua

В Офісі генпрокурора відзначають тенденцію затягування розгляду судами матеріалів за обвинуваченнями у "справах Майдану" та наголошують на важливості винесення рішень про заочний арешт фігурантів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні набули законної сили обвинувальні вироки стосовно 21 особи (за обвинуваченням у злочинах, скоєних стосовно учасників Революції гідності - ІФ). (...) Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок - це дуже мало (...) тобто питання затягування судового розгляду є дуже болючим", - сказав у п'ятницю на прес-конференції в Києві керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський.

За словами Донського, з початку цього року у "справах Майдану" постраждалими визнані понад 2 тис. осіб, 37 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності, з яких 26 правоохоронців, троє суддів і вісім цивільних. "Стосовно 27 підозрюваних було обрано запобіжний захід - тримання під вартою заочно", - сказав він.

Він наголосив, що рішення про заочне тримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого. Йдеться, зокрема, про такі рішення стосовно екс-президента Віктора Януковича, колишніх глав Міноборони та СБУ, правоохоронців різних рівнів.

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20 11 2020 17:15
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