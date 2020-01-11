Розкіш на колесах: в Індії в 2021 році запустять туристичний потяг для багатих туристів
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на The Economic Times.
Поїзд відправлятиметься з Бангалора і курсуватиме по трьом індійським штатам.
У поїзді 26 купе з двома односпальними ліжками, 17 купе з двоспальними ліжками і 1 купе для людей з інвалідністю.
Всі каюти Golden Chariot оснащені такими зручностями, як РК-телевізор, кондиціонер, Wi-Fi і ванна кімната.
Інші зручності і послуги, що надаються на борту, включають два багато оформлених ресторани, лаунж-бар, бізнес-центр, тренажерний зал і спа-центр.
В тариф проїзду входить проживання, харчування, екскурсії, вхідні квитки в туристичні місця, квитки на транспорт, щоб дістатися до них.
Нагадаємо, що Apple відкриє магазини в Індії, щоб компенсувати "китайські" збитки
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