СПОРТ НОВИНИXXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні (Китай) з 4 по 20 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розклад зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні
Загалом понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород
Фото: з вільного доступу
Україну на головному спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 45 олімпійців у 12 видах спорту, передає Укрінформ.
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Загалом понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород.
Розклад фінальних змагань Олімпіади-2022.
5 лютого (6 комплектів медалей).
09.45 - Лижні гонки. Жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон.
10.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 метрів.
11.00 - Біатлон. Змішана естафета.
13.35 - Стрибки на лижах з трампліна. Жінки, середній трамплін NH.
14.40 - Фристайл. Чоловіки, могул.
15.26 - Шорт-трек. Змішана естафета.
6 лютого (7 комплектів медалей).
04.24 - Сноуборд. Жінки, слоупстайл.
05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск.
09.00 - Лижні гонки. Чоловіки, 15 км+15 км, скіатлон.
10.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 метрів.
14.00 - Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, середній трамплін NH.
14.40 - Фристайл. Жінки, могул.
15.15 - Санний спорт. Чоловіки, сани-одиначки.
7 лютого (8 комплектів медалей).
05.35 - Фігурне катання. Командний турнір.
06.54 - Сноуборд. Чоловіки, слоупстайл.
07.45 - Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом.
10.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 метрів.
11.00 - Біатлон. Жінки, 15 км, індивідуальна гонка.
14.46 - Шорт-трек. Жінки, 500 метрів.
14.51 - Стрибки на лижах з трампліна. Змішані команди.
14.58 - Шорт-трек. Чоловіки, 1000 метрів.
8 лютого (10 комплектів медалей).
04.45 - Фристайл. Жінка біг-ейр.
05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант.
09.50 - Сноуборд. Жінки, паралельні гігантські слалом.
09.57 - Сноуборд. Чоловіки, паралельні гігантські слалом.
10.30 - Біатлон. Чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка.
12.30 - Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль.
12.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів.
12.55 - Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль.
14.05 - Керлінг. Дабл-мікст.
15.35 - Санний спорт. Жінки, сани-одиначки.
9 лютого (6 комплектів медалей).
05.45 - Фристайл. Чоловіки, бігейр.
07.45 - Гірськолижний спорт. Жінки, слалом.
09.50 - Сноуборд. Жінки, крос.
10.00 - Лижне двоборство. Чоловіки, малий (нормальний) трамплін + гонка 10 км.
15.20 - Шорт-трек. Чоловіки, 1500 метрів.
15.35 - Санний спорт. Чоловіки, сани-двійки.
10 лютого (8 комплектів медалей).
03.30 - Фігурне катання. Чоловіки, одиночні катання.
04.24 - Сноуборд. Жінки хаф-пайп.
08.15 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація.
09.00 - Лижні гонки. Жінки 10 км, класичний стиль.
09.20 - Сноуборд. Чоловіки, крос.
13.00 - Фристайл. Змішана команда, повітряна акробатика.
14.00 - Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 метрів.
15.30 - Санний спорт. Командна естафета.
11 лютого (6 комплектів медалей).
04.24 - Сноуборд. Чоловіки, хаф-пайп.
09.00 - Лижні гонки. Чоловіки, 15 км, класичний стиль.
10.00 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10000 метрів.
11.00 - Біатлон. Жінки, 7.5 км, спринт.
14.20 - Скелетон. Чоловіки, одинаки.
14.43 - Шорт-трек. Жінки, 1000 метрів.
12 лютого (6 комплектів медалей).
04.00 - Сноуборд. Змішані команди, крос.
09.30 - Лижні гонки. Жінки, 4х5 км, естафета.
10.53 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 500 метрів.
11.00 - Біатлон. Чоловіки, 10 км, спринт.
14.00 - Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH.
14.20 - Скелетон. Жінки, одинаки.
13 лютого (7 комплектів медалей).
04.15 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом.
09.00 - Лижні гонки. Чоловіки, 4х10 км, естафета.
11.00 - Біатлон. Жінки, 10 км, гонка переслідування.
12.45 - Біатлон. Чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування.
13.44 - Шорт-трек. Жінки, 3000 метрів, естафета.
14.14 - Шорт-трек. Чоловіки, 500 метрів.
15.56 - Ковзанярський спорт. Жінки, 500 метрів.
14 лютого (5 комплектів медалей).
03.15 - Фігурне катання. Танці на льоду.
03.30 - Бобслей. Жінки, монобоб.
03.30 - Фрістайл. Жінки, слоуп-стайл.
13.00 - Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH, команди.
13.00 - Фристайл. Жінки, повітряна акробатика.
15 лютого (9 комплектів медалей).
03.30 - Сноуборд. Жінка біг-ейр.
03.30 - Фристайл. Чоловіки, слоуп-стайл.
05.00 - Гірськолижний спорт. Жінки, швидкісний спуск.
07.00 - Сноуборд. Чоловіки, бігейр.
08.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 2400 метрів, командні перегони перегонів.
10.00 - Лижні гонки. Чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км.
11.00 - Біатлон. Чоловіки, 4х7,5 км, естафета.
13.52 - Ковзанярський спо рт. Чоловіки, 3200 метрів, командна гонка переслідування.
14.15 - Бобслей. Чоловіки, екіпажі-двійки.
16 лютого (7 комплектів медалей).
09.15 - Гірськолижний спорт. Чоловіки слалом.
09.45 - Біатлон. Жінки, 4х6 км, естафета.
11.00 - Лижні гонки. Жінки, командний спринт, класичний стиль.
11.50 - Лижні гонки. Чоловіки, командний спринт, класичний стиль.
13.00 - Фристайл. Чоловіки повітряна акробатика.
14.44 - Шорт-трек. Чоловіки, 5000 метрів, естафета.
15.18 - Шорт-трек. Жінки, 1500 метрів.
17 лютого (6 комплектів медалей).
04.30 - Гірськолижний спорт. Жінки, комбінація.
06.10 - Хокей на льоду. Жінки.
08.00 - Фристайл. Жінки, скі-крос.
10.00 - Лижне двоборство. Чоловіки, командна першість, трамплін+естафета 4x5 км.
10.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 метрів.
12.00 - Фігурне катання. Жінки одиночне катання.
18 лютого (4 комплекти медалей).
03.30 - Фристайл. Жінки хаф-пайп.
05.45 - Фристайл. Чоловіки, скі-крос.
10.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 метрів.
11.00 - Біатлон. Чоловіки, 15 км, масстарт.
19 лютого (9 комплектів медалей).
03.30 - Фристайл. Чоловіки, хаф-пайп.
05.00 - Гірськолижний спорт. Командна першість.
08.00 - Лижні перегони. Чоловіки, 50 км, масстарт, вільний стиль.
08.05 - Керлінг. Чоловіки.
10.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, масстарт.
11.00 - Біатлон. Жінки, 12.5 км, масстарт.
11.00 - Ковзанярський спорт. Жінки масстарт.
13.00 - Фігурне катання. Спортивні пари.
14.00 - Бобслей. Жінки екіпажі-двійки.
20 лютого (4 комплекти медалей).
03.05 - Керлінг. Жінки.
03.30 - Бобслей. Чоловіки, екіпажі-четвірки.
06.10 - Хокей на льоду. Чоловіки.
08.30 - Лижні гонки. Жінки, 30 км, масстарт, вільний стиль.
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