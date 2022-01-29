Розклад зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Загалом понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород

XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні (Китай) з 4 по 20 лютого.

Фото: з вільного доступу

Україну на головному спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 45 олімпійців у 12 видах спорту, передає Укрінформ. Читайте також: Україна повезе на зимову Олімпіаду в Пекін 45 спортсменів Загалом понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступлять у 15 видах спорту та розіграють 109 комплектів нагород. Розклад фінальних змагань Олімпіади-2022. 5 лютого (6 комплектів медалей). 09.45 - Лижні гонки. Жінки, 7.5 км+7.5 км, скіатлон. 10.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 3000 метрів. 11.00 - Біатлон. Змішана естафета. 13.35 - Стрибки на лижах з трампліна. Жінки, середній трамплін NH. 14.40 - Фристайл. Чоловіки, могул. 15.26 - Шорт-трек. Змішана естафета. 6 лютого (7 комплектів медалей). 04.24 - Сноуборд. Жінки, слоупстайл. 05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, швидкісний спуск. 09.00 - Лижні гонки. Чоловіки, 15 км+15 км, скіатлон. 10.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 метрів. 14.00 - Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, середній трамплін NH. 14.40 - Фристайл. Жінки, могул. 15.15 - Санний спорт. Чоловіки, сани-одиначки. 7 лютого (8 комплектів медалей). 05.35 - Фігурне катання. Командний турнір. 06.54 - Сноуборд. Чоловіки, слоупстайл. 07.45 - Гірськолижний спорт. Жінки, гігантський слалом. 10.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 1500 метрів. 11.00 - Біатлон. Жінки, 15 км, індивідуальна гонка. 14.46 - Шорт-трек. Жінки, 500 метрів. 14.51 - Стрибки на лижах з трампліна. Змішані команди. 14.58 - Шорт-трек. Чоловіки, 1000 метрів. 8 лютого (10 комплектів медалей). 04.45 - Фристайл. Жінка біг-ейр. 05.00 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, супергігант. 09.50 - Сноуборд. Жінки, паралельні гігантські слалом. 09.57 - Сноуборд. Чоловіки, паралельні гігантські слалом. 10.30 - Біатлон. Чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка. 12.30 - Лижні гонки. Жінки, спринт, вільний стиль. 12.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 метрів. 12.55 - Лижні гонки. Чоловіки, спринт, вільний стиль. 14.05 - Керлінг. Дабл-мікст. 15.35 - Санний спорт. Жінки, сани-одиначки. 9 лютого (6 комплектів медалей). 05.45 - Фристайл. Чоловіки, бігейр. 07.45 - Гірськолижний спорт. Жінки, слалом. 09.50 - Сноуборд. Жінки, крос. 10.00 - Лижне двоборство. Чоловіки, малий (нормальний) трамплін + гонка 10 км. 15.20 - Шорт-трек. Чоловіки, 1500 метрів. 15.35 - Санний спорт. Чоловіки, сани-двійки. 10 лютого (8 комплектів медалей)​. 03.30 - Фігурне катання. Чоловіки, одиночні катання. 04.24 - Сноуборд. Жінки хаф-пайп. 08.15 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, комбінація. 09.00 - Лижні гонки. Жінки 10 км, класичний стиль. 09.20 - Сноуборд. Чоловіки, крос. 13.00 - Фристайл. Змішана команда, повітряна акробатика. 14.00 - Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 метрів. 15.30 - Санний спорт. Командна естафета. 11 лютого (6 комплектів медалей). 04.24 - Сноуборд. Чоловіки, хаф-пайп. 09.00 - Лижні гонки. Чоловіки, 15 км, класичний стиль. 10.00 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 10000 метрів. 11.00 - Біатлон. Жінки, 7.5 км, спринт. 14.20 - Скелетон. Чоловіки, одинаки. 14.43 - Шорт-трек. Жінки, 1000 метрів. 12 лютого (6 комплектів медалей). 04.00 - Сноуборд. Змішані команди, крос. 09.30 - Лижні гонки. Жінки, 4х5 км, естафета. 10.53 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 500 метрів. 11.00 - Біатлон. Чоловіки, 10 км, спринт. 14.00 - Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH. 14.20 - Скелетон. Жінки, одинаки. 13 лютого (7 комплектів медалей). 04.15 - Гірськолижний спорт. Чоловіки, гігантський слалом. 09.00 - Лижні гонки. Чоловіки, 4х10 км, естафета. 11.00 - Біатлон. Жінки, 10 км, гонка переслідування. 12.45 - Біатлон. Чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування. 13.44 - Шорт-трек. Жінки, 3000 метрів, естафета. 14.14 - Шорт-трек. Чоловіки, 500 метрів. 15.56 - Ковзанярський спорт. Жінки, 500 метрів. 14 лютого (5 комплектів медалей). 03.15 - Фігурне катання. Танці на льоду. 03.30 - Бобслей. Жінки, монобоб. 03.30 - Фрістайл. Жінки, слоуп-стайл. 13.00 - Стрибки на лижах з трампліна. Чоловіки, великий трамплін LH, команди. 13.00 - Фристайл. Жінки, повітряна акробатика. 15 лютого (9 комплектів медалей). 03.30 - Сноуборд. Жінка біг-ейр. 03.30 - Фристайл. Чоловіки, слоуп-стайл. 05.00 - Гірськолижний спорт. Жінки, швидкісний спуск. 07.00 - Сноуборд. Чоловіки, бігейр. 08.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 2400 метрів, командні перегони перегонів. 10.00 - Лижні гонки. Чоловіки, великий трамплін + гонка 10 км. 11.00 - Біатлон. Чоловіки, 4х7,5 км, естафета. 13.52 - Ковзанярський спо рт. Чоловіки, 3200 метрів, командна гонка переслідування. 14.15 - Бобслей. Чоловіки, екіпажі-двійки. 16 лютого (7 комплектів медалей). 09.15 - Гірськолижний спорт. Чоловіки слалом. 09.45 - Біатлон. Жінки, 4х6 км, естафета. 11.00 - Лижні гонки. Жінки, командний спринт, класичний стиль. 11.50 - Лижні гонки. Чоловіки, командний спринт, класичний стиль. 13.00 - Фристайл. Чоловіки повітряна акробатика. 14.44 - Шорт-трек. Чоловіки, 5000 метрів, естафета. 15.18 - Шорт-трек. Жінки, 1500 метрів. 17 лютого (6 комплектів медалей). 04.30 - Гірськолижний спорт. Жінки, комбінація. 06.10 - Хокей на льоду. Жінки. 08.00 - Фристайл. Жінки, скі-крос. 10.00 - Лижне двоборство. Чоловіки, командна першість, трамплін+естафета 4x5 км. 10.30 - Ковзанярський спорт. Жінки, 1000 метрів. 12.00 - Фігурне катання. Жінки одиночне катання. 18 лютого (4 комплекти медалей). 03.30 - Фристайл. Жінки хаф-пайп. 05.45 - Фристайл. Чоловіки, скі-крос. 10.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1000 метрів. 11.00 - Біатлон. Чоловіки, 15 км, масстарт. 19 лютого (9 комплектів медалей). 03.30 - Фристайл. Чоловіки, хаф-пайп. 05.00 - Гірськолижний спорт. Командна першість. 08.00 - Лижні перегони. Чоловіки, 50 км, масстарт, вільний стиль. 08.05 - Керлінг. Чоловіки. 10.30 - Ковзанярський спорт. Чоловіки, масстарт. 11.00 - Біатлон. Жінки, 12.5 км, масстарт. 11.00 - Ковзанярський спорт. Жінки масстарт. 13.00 - Фігурне катання. Спортивні пари. 14.00 - Бобслей. Жінки екіпажі-двійки. 20 лютого (4 комплекти медалей). 03.05 - Керлінг. Жінки. 03.30 - Бобслей. Чоловіки, екіпажі-четвірки. 06.10 - Хокей на льоду. Чоловіки. 08.30 - Лижні гонки. Жінки, 30 км, масстарт, вільний стиль.

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