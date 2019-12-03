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Розкраданння в оборонці: Рада контролю НАБУ вимагає відсторонити першого заступника Ситника

Рада громадського контролю планує ініціювати позачергове засідання за участю директора НАБУ Артема Ситника
Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.
Розкраданння в оборонці: Рада контролю НАБУ вимагає відсторонити першого заступника Ситника Фото: nabu.gov.ua

"Рада громадського контролю НАБУ закликає директора Національного бюро Артема Ситника, не чекаючи на результати офіційного розслідування, відсторонити від виконання обов’язків першого заступника Директора НАБУ Гізо Углаву", - йдеться у повідомленні.

Також члени Ради вимагають відсторонити заступника керівника Третього відділу І підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка та детектива Третього відділу І підрозділу Головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка та ініціювати службове розслідування щодо них.

У свою чергу, Рада громадського контролю планує ініціювати позачергове засідання за участю директора НАБУ Артема Ситника, а також згаданих працівників Бюро, вимагаючи у них копій усіх згаданих у програмі документів.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 7 березня прийшло з обшуками до колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря. Також обшуки проводили у інших фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" - Віталія Жукова і Андрія Рогози.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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12 03 2019 15:40
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