Розкраданння в оборонці: Рада контролю НАБУ вимагає відсторонити першого заступника Ситника

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вимагає від директора Бюро відсторонення від виконання обов'язків першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву, а також ще трьох працівників установи. Про це йдеться у заяві Ради.

"Рада громадського контролю НАБУ закликає директора Національного бюро Артема Ситника, не чекаючи на результати офіційного розслідування, відсторонити від виконання обов’язків першого заступника Директора НАБУ Гізо Углаву", - йдеться у повідомленні.

Також члени Ради вимагають відсторонити заступника керівника Третього відділу І підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олега Борисенка та детектива Третього відділу І підрозділу Головного підрозділу детективів НАБУ Дмитра Литвиненка та ініціювати службове розслідування щодо них.

У свою чергу, Рада громадського контролю планує ініціювати позачергове засідання за участю директора НАБУ Артема Ситника, а також згаданих працівників Бюро, вимагаючи у них копій усіх згаданих у програмі документів.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 7 березня прийшло з обшуками до колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря. Також обшуки проводили у інших фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" - Віталія Жукова і Андрія Рогози.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.