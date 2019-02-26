Розкрито масштабну корупційну схему в Полтавській ОДА: сотні тисяч доларів, елітні авто і дорогі гаджети

Детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.

Як зазначається в судовому рішенні, слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА Валерій Головко, його перший заступник Андрій Пісоцький, радник губернатора Літвінов О. М. та директор департаменту будівництва і ЖКГ Полтавської ОДА Голбан Т. Т. створили злочинну схему з вимагання хабарів від підприємців за забезпечення їхньої перемоги в державних закупівлях, які проводить обладміністрація, інформує УП.

За даними слідства, у серпні 2017 року представник консорціумів "АЛВІ РОД" та "Укрбуддор" на бізнес-форумі в Полтаві познайомився з Головком і Песоцьким, після чого керівники ОДА взяли в підприємця 200 тисяч доларів хабара за неперешкоджання веденню бізнесу на Полтавщині.

Окрім того, губернатор отримав у представника хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії. У жовтні сам Головко, його заступник Пісоцький, радник Літвінов і директор департаменту ОДА Іщенко І.С. здійснили цю подорож. Її вартість склала 70 тисяч євро.

Як з'ясували детективи, також на вимогу Головка були придбані 12 мобільних телефонів iPhone 10 та комп'ютер MacBook Pro. 6 телефонів забрав голова ОДА, 6 телефонів і ноутбук – Пісоцький.

За даними НАБУ, наприкінці 2017 року Головко отримав від представника компаній на день народження ще один хабар: автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску. Автівка із тюнінгом обійшлася підприємцям у 320 тисяч євро.

Пізніше губернатор повідомив представнику, що з 1 січня 2018 року компанії можуть приступати до ремонтних робіт, прибирання снігу, тощо в Полтавській області, та пообіцяв допомогти виграти тендер на вказані роботи.

Згідно з даними слідства, 17 січня 2018 року Головко взяв у представника компаній в борг 100 тисяч доларів, але повернув лише частину цих коштів.

Як повідомили в НАБУ, в середині квітня 2018-го голова ОДА відмовився просто заплатити фірмі "Укрбуддор" за виконані роботи, натомість запропонував представнику компаній наступну схему з відкатом: консорциум "АЛВІ РОД" виставляє області рахунок на 80 мільйонів гривень, але отримує лише половину, решта йде в кишені Головку і його заступнику Пісоцькому. Реальна вартість робіт, зазначають в бюро, склала 38 мільйонів гривень.

За даними слідства, представник будівельників спочатку відмовився, оскільки вважав схему злочинною, але йому дали зрозуміти, що іншого варіанту отримати гроші немає.



Фото: УП

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