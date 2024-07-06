Розміщення ядерної зброї в білорусі має наслідки для міжнародного правопорядку – The Hill

Згідно зі статтею I Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, учасниками якого є як білорусь, так і росія, забороняється "передача будь-кому ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв чи контролю над такою зброєю".

30 червня білорусь зробила заяву, що застосує ядерну зброю, якщо її "суверенітету і незалежності" загрожуватиме небезпека. білорусь отримала ядерну зброю з росії. Звідси виникає питання, чи є розміщення ядерної зброї в білорусі й навчання білоруських солдатів використанню та експлуатації такої зброї порушенням міжнародного права.

Згідно зі статтею I Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, учасниками якого є як білорусь, так і росія, забороняється "передача будь-кому ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв чи контролю над такою зброєю", а стаття II забороняє "отримання від будь-кого ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв чи контролю над такою зброєю".

Про це повідомляє The Hill.

На перший погляд, було б небезпідставно зробити висновок, що розміщення росією цієї зброї порушує договір. Але існує переконливий прецедент того, що це не так. Цей прецедент походить з багаторічної практики США і НАТО у так званих "угодах про спільне використання ядерної зброї", згідно з якими США розміщують ядерні боєголовки в країнах-союзниках.

Аргумент США і НАТО, що такі домовленості є законними відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, полягає в тому, що зброя завжди залишається під контролем США, таким чином, не порушуючи (або, можливо, точніше, не спричиняючи) дію договору. Тому розміщення росією цієї зброї в білорусі, як виявляється, також є законним згідно з міжнародним правом.

Більш сумнівним є те, чи використання зброї білоруссю, а не росією, порушило б ядерний договір. Як тільки контроль над зброєю переходить до білорусі, спрацьовують статті I й II договору, що є порушенням міжнародного права.

Іншим очевидним питанням є те, чи не порушує використання такої зброї міжнародне право. Тут білорусь, ймовірно, покладається на статтю X договору, яка зазначає, що "кожна сторона, при дотриманні свого національного суверенітету, має право вийти з Договору, якщо вона вирішить, що надзвичайні події, пов'язані з предметом цього Договору, поставили під загрозу вищі інтереси її країни".

Таким чином, міжнародне право забезпечує об'єктивне обмеження на застосування ядерної зброї й можливість для міжнародної спільноти зібратися разом і визначити, що становить, а що ні, реальну загрозу державному суверенітету, звільняючи держави від необхідності застосовувати ядерну зброю.