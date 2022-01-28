Розмова Зеленського й Байдена: в ОП повідомили подробиці

Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії

Президенти України та Сполучених Штатів Америки провели другу з початку року телефонну розмову, що демонструє глибоку стратегічну співпрацю між двома країнами.

Про це повідомляє сайт глави держави, передає Укрінформ.

«Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за міцну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії», - йдеться у повідомленні.

Глава Української держави привітав коментар президента Сполучених Штатів щодо важливості збереження дипломатичної присутності США в Україні та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

Він подякував за допомогу, яку надають США, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї. А також висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків для посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави.

Водночас Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації.

Як зазначається, лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Також обговорювалися підсумки нещодавніх перемовин у Нормандському форматі на рівні політичних радників. «Джозеф Байден привітав досягнуті домовленості щодо безумовного повернення до режиму припинення вогню. Володимир Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому», - йдеться в повідомленні.

В ОП нагадали: це вже друга розмова лідерів України та США з початку року, що «демонструє глибоку стратегічну співпрацю між нашими країнами та задає гарну динаміку на 2022 рік».

Як повідомляв Укрінформ, у четвер з офіційних джерел в українській владі стало відомо, що президенти США й України планують провести телефонні переговори. На Банковій зауважили, що розмова може стосуватися питання мирного врегулювання ситуації, безпеки й оборони, макрофінансової допомоги, енергетики та реформ.