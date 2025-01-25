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Розпорядження Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України – ЦПД

25 січня 2025, 12:18
Розпорядження Держдепу США про призупинення іноземної допомоги не стосуються військової підтримки України – ЦПД
Shutterstock
Дві основні програми PDA та USAI продовжують функціонувати.
Пропри призупинення Держдепом США всієї іноземної допомоги, підтримка обороноздатності України зі сторони Сполучених штатів залишається незмінною.
 
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
 
"Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше", – повідомив керівник ЦПД.
 
Згідно з інформацією, дві основні програми – PDA (Presidential Drawdown Authority) та USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), – через які виготовляється та постачається зброя для України, продовжують функціонувати без змін.
 
Нагадаємо, що державний департамент США видав наказ про “припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Дональда Трампа.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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