Розробити проєкт про заборону на перевірки ФОПів мають до кінця 2019-го — указ президента
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента, передає "Громадське".
«До кінця року очікується розробка урядом проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб – підприємців (ФОП) та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій», — йдеться у повідомленні.
Крім цього Зеленський доручив уряд до кінця 2019 року розробити програму заходів, які дозволять покращити позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу, який складає Світовий банк (Doing Business).
Нагадаємо, що до кінця року Кабмін має вжити заходів щодо розробки та внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту про створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг.
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