Розслідування китайських хакерів виявило "широкі та значні" шпигунські дії щодо уряду США – ФБР

Китайці намагались отримати записи дзвінків і приватних повідомлень.

Федеральне бюро розслідування розкрило спроби китайського уряду за допомогою кібер шпигунства зламати телекомунікаційні мережі США.

Це була "широка і значна" кампанія кібератак була спрямована на викрадення інформації в урядовців та політиків, пише агенція Associated Press.

За даними Бюро, федеральної служби кібербезпеки і інфраструктури Агентства безпеки США, пов'язані з Пекіном хакери зламали мережі "кількох" телекомунікаційних компаній, аби отримати записи про дзвінки клієнтів, та доступ до приватних повідомлень "обмеженої кількості осіб".

У ФБР не уточнили імен нікого з осіб, які були ціллю кіберзлочинців.

Проет федерали заявили, що більшість із них "головним чином залучені до урядової чи політичної діяльності".

Хакери також намагалися скопіювати "певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США згідно з ухвалами суду".

У ФБР вважають, що хакери, можливо, намагалися скомпрометувати програми, як підпадають під дію Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Вони надають американським розвідслужбам широкі повноваження стежити за повідомленнями осіб, підозрюваних у тому, що вони "є агентами іноземної держави".

В публікації йдеться про те, що таке попередження надійшло після кількох резонансних хакерських атак, які американська влада пов'язала з Китаєм.

Спецслужби США додають, що це були спроби викрасти технологічну та урядову інформацію, а також цілю кіберзлочинців була "життєво важлива інфраструктура, як-от електромережа".