Розслідування про розкрадання в оборонці: "Нацдружини" та "Нацкорпус" пікетували будинок Гладковського
Учасники акції написали червоною фарбою на бежевому паркані Гладковського слово "мародер". Також неодноразово скандували слова "Мародерів за ґрати", повідомляє "Радіо Свобода".
Серед вимог учасників: чітке розслідування після оприлюдненої журналістами інформації, обов'язкове затримання фігурантів, реальні арешти їхніх рахунків - "реальні дії з боку влади".
Фото: "Радіо Свобода"
Один з учасників, екс-командир полку "Азов" і теперішній керівник організації "Національні дружини" Ігор Михайленко, вказав, що родина Гладковських - це, на його думку, узагальнений образ корупціонерів - "усі ті, хто прийшли до корита і починають нахабно розкрадати державний кошт".
"Ми хочемо нагадати, що Порошенко за 5 років створив цілу плеяду різного формату грабіжників народу", - сказав він.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковськоговід виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
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