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Розслідування про розкрадання в оборонці: "Нацдружини" та "Нацкорпус" пікетували будинок Гладковського

Учасники акції поодиноко підривали петарди
Члени організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" 3 березня пікетували будинок фігуранта розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про розкрадання в оборонній сфері - Ігоря Гладковського, сина заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Розслідування про розкрадання в оборонці: "Нацдружини" та "Нацкорпус" пікетували будинок Гладковського Фото:"Радіо Свобода"

Учасники акції написали червоною фарбою на бежевому паркані Гладковського слово "мародер". Також неодноразово скандували слова "Мародерів за ґрати", повідомляє "Радіо Свобода".

Серед вимог учасників: чітке розслідування після оприлюдненої журналістами інформації, обов'язкове затримання фігурантів, реальні арешти їхніх рахунків - "реальні дії з боку влади".


Фото: "Радіо Свобода"

Один з учасників, екс-командир полку "Азов" і теперішній керівник організації "Національні дружини" Ігор Михайленко, вказав, що родина Гладковських - це, на його думку, узагальнений образ корупціонерів - "усі ті, хто прийшли до корита і починають нахабно розкрадати державний кошт".

"Ми хочемо нагадати, що Порошенко за 5 років створив цілу плеяду різного формату грабіжників народу", - сказав він.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковськоговід виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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03 03 2019 15:59
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