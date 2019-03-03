Розслідування про розкрадання в оборонці: "Нацдружини" та "Нацкорпус" пікетували будинок Гладковського

Члени організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" 3 березня пікетували будинок фігуранта розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про розкрадання в оборонній сфері - Ігоря Гладковського, сина заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Учасники акції написали червоною фарбою на бежевому паркані Гладковського слово "мародер". Також неодноразово скандували слова "Мародерів за ґрати", повідомляє "Радіо Свобода".

Серед вимог учасників: чітке розслідування після оприлюдненої журналістами інформації, обов'язкове затримання фігурантів, реальні арешти їхніх рахунків - "реальні дії з боку влади".



Фото: "Радіо Свобода"

Один з учасників, екс-командир полку "Азов" і теперішній керівник організації "Національні дружини" Ігор Михайленко, вказав, що родина Гладковських - це, на його думку, узагальнений образ корупціонерів - "усі ті, хто прийшли до корита і починають нахабно розкрадати державний кошт".

"Ми хочемо нагадати, що Порошенко за 5 років створив цілу плеяду різного формату грабіжників народу", - сказав він.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковськоговід виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.