Розведення військ у Станиці Луганській це перший крок до сталого припинення вогню, - Зеленський

Зеленський назвав розведення збройних сил від лінії розмежування у Станиці Луганській крихкою надією на початок завершення гарячої фази війни

Про це президент повідомив у відеозверненні на своєму Facebook.

"Я вас усіх вітаю. Це, мені здається, перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу...Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну – але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з'явилася", — заявив Зеленський у відеозверненні.

"Ніякої зради немає, перемоги, на жаль, поки що теж. Але це, мені здається, перший наш невеличкий успіх", — додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України проводили роботи по демонтажу укріплень та розмінування прилеглої території, а представники бойовиків почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської.

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