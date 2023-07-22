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Розвідка Британії: росія послабила заборону на відкриту критику путіна

22 липня 2023, 11:37
Розвідка Британії: росія послабила заборону на відкриту критику путіна
В рф послабилося табу на відкриту критику режиму російського президента путіна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Twitter, посилаючись на дані розвідки. 

"Гіркін тривалий час критикував ведення війни Міністерством оборони hосії. Однак останніми днями його коментарі перетворилися на пряму критику російського президента путіна і його перебування при владі", - йдеться в дописі. 

В розвідці вважаюать, що Гіркін не є союзником ПВК "Вагнер", він, імовірно, спробував розширити межу дозволеної публічної критики путіна в контексті невдалого заколоту ватажка ПВК Євгена Прігожина.

"Значно послабилося табу на неприховану критику путінського режиму", - додали в розвідці Британії.

В Міноборони висловили думку, що арешт Гіркіна, ймовірно, розлютить російських військових блогерів та військовослужбовців РФ, які вважають Гіркіна "проникливим військовим аналітиком і патріотом".

Вчора в розвідці Британії заявили, що в ПВК "Вагнер" за декілька місяців війни загинуло до 20 тисяч новобранців.

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