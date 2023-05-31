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В травні російська армія все більше поступається ініціативою у війні проти України – розвідка Британії

31 травня 2023, 11:22
В травні російська армія все більше поступається ініціативою у війні проти України – розвідка Британії
Військам рф не вдалося нейтралізувати українську ППО і завадити підготовці ЗСУ до контрнаступу, застосовуючи тактику масованих ударів по Україні.

Про це Міноборони Великої Британії пише в Twitter

Британська розвідка звертає увагу, що з початку травня цього року росія все більше поступається ініціативою у війні проти України, а не просувається до власних військових цілей.

"У травні росія 20 ночей завдавала масованих ударів крилатими ракетами та безпілотниками вглиб України. При цьому росіянам не вдалося досягти суттєвого успіху в нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України та знищенні українських сил, які готуються до контрнаступу. Водночас москва була вимушена передислокувати частину силовиків, аби реагувати на напади партизанів на заході росії", – йдеться в звіті розвідки. 

Британські військові припустили, що російські командири намагаються накопичити резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака. Проте це завдання ускладнює необхідність заповнювати прогалини на лінії фронту навколо Бахмута.

Розвідка БританіїРосіявійна

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