Розвідка Естонії повідомила нові терміни нападу Росії на Україну
Як повідомляє "Європейська правда", прогноз опублікований на сайті відомства 15 лютого.
"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення", - стверджується в опублікованому повідомленні.
Естонська розвідка відзначає, що якщо Росія вибере війну, то рівень військової загрози по всій Європі підвищиться.
Служба вважає, що війна в Україні не становить безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, проте політичний та військовий тиск Росії на країни Балтії в довгостроковій перспективі може посилитися, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в питанні України.
"Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з боку Росії - прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки, восени 2021 року та взимку 2022 року Росія мобілізувала 150 тисяч людей на кордоні з Україною, розгорнувши частини та засоби з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, та всіх дванадцяти армій. Це найбільше нарощування військової сили Росії за останні 30 років.
Крім трьох мотострілкових дивізій, однієї повітряно-десантної дивізії та однієї бригади морської піхоти, постійно дислокованих у регіоні, Росія перекинула в регіон понад 60 мотострілкових та танкових батальйонів, близько десяти ракетних дивізіонів "Іскандер" та понад 30 артилерійських та реактивних артилерійських дивізіонів на кордон з Україною.
Раніше спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну імовірно 16 лютого.
Нагадаємо, що у Міноборони РФ заявили про повернення частини військ із навчань в окупованому Криму
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