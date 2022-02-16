Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Розвідка Естонії повідомила нові терміни нападу Росії на Україну

Естонська розвідка відзначає, що якщо Росія вибере війну, то рівень військової загрози по всій Європі підвищиться
Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала на своєму сайті оцінку, згідно з якою Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.
Розвідка Естонії повідомила нові терміни нападу Росії на Україну Фото: ТАСС

Як повідомляє "Європейська правда", прогноз опублікований на сайті відомства 15 лютого.

"За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення", - стверджується в опублікованому повідомленні.

Естонська розвідка відзначає, що якщо Росія вибере війну, то рівень військової загрози по всій Європі підвищиться.

Служба вважає, що війна в Україні не становить безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, проте політичний та військовий тиск Росії на країни Балтії в довгостроковій перспективі може посилитися, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху в питанні України.

"Навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати утриматися від військової агресії, Естонія та інші західні країни мають бути готовими до більш тривалого військового тиску з боку Росії - прямі загрози війни стали невід'ємною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, восени 2021 року та взимку 2022 року Росія мобілізувала 150 тисяч людей на кордоні з Україною, розгорнувши частини та засоби з усіх своїх військових округів, включаючи Далекий Схід, та всіх дванадцяти армій. Це найбільше нарощування військової сили Росії за останні 30 років.

Крім трьох мотострілкових дивізій, однієї повітряно-десантної дивізії та однієї бригади морської піхоти, постійно дислокованих у регіоні, Росія перекинула в регіон понад 60 мотострілкових та танкових батальйонів, близько десяти ракетних дивізіонів "Іскандер" та понад 30 артилерійських та реактивних артилерійських дивізіонів на кордон з Україною.

Раніше спецслужби США  оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну імовірно 16 лютого.

Нагадаємо, що у Міноборони РФ заявили про повернення частини військ із навчань в окупованому Криму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2022 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.