Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Розвідка Естонії: росія наразі не має намірів нападати на країни Балтії чи НАТО

29 грудня 2025, 15:11
Розвідка Естонії: росія наразі не має намірів нападати на країни Балтії чи НАТО
Стоп росія
Водночас Розін наголосив, що повністю виключати інциденти в майбутньому не можна.

росія на цей момент не демонструє намірів напасти на будь-яку з країн Балтії або на НАТО загалом.

Про це в інтерв’ю ERR заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За його словами, у відповідь на реакцію Заходу та Альянсу росія скоригувала свою поведінку, аби уникати небезпечних інцидентів. Зокрема, російські військові ретельніше дотримуються маршрутів польотів над Балтійським морем, а траєкторії дронів змінюють так, щоб мінімізувати ризики. Також після запуску місії НАТО не фіксували інцидентів із підводними кабелями.

Водночас Розін наголосив, що повністю виключати інциденти в майбутньому не можна через високу військову активність і триваючу війну росії проти України. Однак ознак навмисної ескалації з боку рф наразі не спостерігається.

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилити тиск на росію, щоб змусити її до серйозних мирних переговорів. Під час телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою він підкреслив, що москва не демонструє готовності відмовитися від цілей агресії, зокрема знищення суверенітету України та перегляду європейської системи безпеки.

Тсахкна зазначив, що міжнародна спільнота має зосередитися на подальшій підтримці України, посиленні санкцій та наданні військової допомоги. За його словами, ЄС уже працює над 20-м пакетом санкцій проти росії та обговорює гарантії безпеки, які мають запобігти повторенню агресії в майбутньому.

НАТОЕстоніярозвідкаросія загроза

Останні матеріали

Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється