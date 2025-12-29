Розвідка Естонії: росія наразі не має намірів нападати на країни Балтії чи НАТО

Водночас Розін наголосив, що повністю виключати інциденти в майбутньому не можна.

росія на цей момент не демонструє намірів напасти на будь-яку з країн Балтії або на НАТО загалом.

Про це в інтерв’ю ERR заявив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За його словами, у відповідь на реакцію Заходу та Альянсу росія скоригувала свою поведінку, аби уникати небезпечних інцидентів. Зокрема, російські військові ретельніше дотримуються маршрутів польотів над Балтійським морем, а траєкторії дронів змінюють так, щоб мінімізувати ризики. Також після запуску місії НАТО не фіксували інцидентів із підводними кабелями.

Водночас Розін наголосив, що повністю виключати інциденти в майбутньому не можна через високу військову активність і триваючу війну росії проти України. Однак ознак навмисної ескалації з боку рф наразі не спостерігається.

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилити тиск на росію, щоб змусити її до серйозних мирних переговорів. Під час телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою він підкреслив, що москва не демонструє готовності відмовитися від цілей агресії, зокрема знищення суверенітету України та перегляду європейської системи безпеки.

Тсахкна зазначив, що міжнародна спільнота має зосередитися на подальшій підтримці України, посиленні санкцій та наданні військової допомоги. За його словами, ЄС уже працює над 20-м пакетом санкцій проти росії та обговорює гарантії безпеки, які мають запобігти повторенню агресії в майбутньому.