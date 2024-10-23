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Розвідка Південної Кореї заявляє про відправку 3000 військових КНДР до росії – Reuters

23 жовтня 2024, 15:07
Розвідка Південної Кореї заявляє про відправку 3000 військових КНДР до росії – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Ознаки підготовки північнокорейських військ були виявлені у вересні.
Розвідка Південної Кореї заявляє, що Північна Корея відправила до росії 3000 військових для підтримки армії рф на війні проти України.
 
Про це пише Reuters.
 
Північна Корея відправила 3000 військових до росії для підтримки її війни проти України, заявили під час брифінгу посадовці Південної Кореї.
 
Відомо, що Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 000 військовослужбовців, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня.
 
Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила, що до росії кораблями прибули близько 1 500 спецпризначенців. До слова, ознаки підготовки північнокорейських військ були виявлені у вересні.
 
"Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних полігонах у Росії та адаптуються до місцевого середовища", ідеться у матеріалі агенства.
 
За словами одного з південнокорейських чиновників, "є також ознаки того, що північнокорейська влада переселяє та ізолює сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно боротися з чутками".
 
Він також повідомив, що росія завербувала "велику кількість" перекладачів для північнокорейських солдатів, одночасно навчаючи їх користуватися військовою технікою, такою як безпілотники: 
 
"російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають відмінні фізичні якості і моральний дух, але їм не вистачає розуміння сучасних методів ведення війни, таких як атаки з використанням безпілотників", — каже чиновник.
 
У Сеулі вважають, що Пхеньян може розраховувати на швидке втручання росії в разі виникнення надзвичайної ситуації на Корейському півострові, а також на отримання економічної допомоги.
 
У вівторок офіс президента Південної Кореї закликав негайно вивести війська КНДР з росії, попередивши, що може розглянути можливість постачання летальної зброї Україні, якщо військові зв'язки між ними зайдуть занадто далеко.

 

КНДРвійськовівійна в Україніросія окупанти

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