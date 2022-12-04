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ПОЛІТИКА

Розвідка США прогнозує зниження темпів бойових дій в Україні протягом наступних кількох місяців

04 грудня 2022, 13:55
Розвідка США прогнозує зниження темпів бойових дій в Україні протягом наступних кількох місяців
Фото: UNSPLASH
Незважаючи на атаки на енергомережу України та іншу критично важливу інфраструктуру взимку, вона не бачить жодних доказів зниження бажання українців чинити опір і очікує, що зниження темпів бойових дій продовжиться в наступні кілька місяців

Експерти американської розвідки кажуть, що протягом наступних кількох місяців бойові дії в Україні сповільняться.

Авріл Хейнс, директор Національної розвідки, сказала, що і українські, і російські військові намагатимуться переобладнати та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими, тому повсякденні бої сповільняться, передає Sky News. 

Глава розвідки США каже, що, незважаючи на атаки на енергомережу України та іншу критично важливу інфраструктуру взимку, вона не бачить жодних доказів зниження бажання українців чинити опір і очікує, що зниження темпів бойових дій продовжиться в наступні кілька місяців.

"Ми вже спостерігаємо певне зниження темпів конфлікту... і ми очікуємо, що це буде те, що ми побачимо  найближчого місяця", — сказала Авріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії.

Вона сказала, що і українські, і російські військові намагатимуться переобладнати та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими, але виникло питання, як це виглядатиме, і додала:

"Ми насправді маємо достатню частку скепсису щодо того, чи будуть росіяни дійсно готові це зробити. Я вважаю, що в цей період більш оптимістично для українців".

Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на українську енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру, Хейнс сказав, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору, і додав: "Я думаю, ми не бачимо жодних доказів цього підриву на даний момент".


СШАрозвідкавійна в Україні

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