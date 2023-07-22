Розвідка США заявила про "певний успіх" росії в переміщенні ядерної зброї в білорусь

В Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США підтверджують заяви президента росії путіна про переміщення першої партії тактичної ядерної зброї до білорусі.

Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставлених посадовців розвідки, в аналітиків немає підстав сумніватися в заявах президента росії, а також у тому, що вони досягли певного успіху у переміщенні ядерної зброї в білорусь.

В розвідці не розкрили деталі, але визнали, що розвідувальній спільноті США важко відстежити цю зброю навіть за допомогою супутникових знімків.

Раніше посадовці повідомили для CNN, що білорусь ще не завершила модернізацію необхідних сховищ для розміщення тактичної ядерної зброї. Доступні супутникові зображення не засвідчили жодних ознак підготовки цього.