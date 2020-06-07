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Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи - нарада у президента

Наразі МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні
"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації у нашій країні. По-перше, в Україні такі операції у п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців", - сказав Зеленський.
Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи - нарада у президента Фото: gettyimages.com

Міністерство охорони здоров'я України розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів, заявив керівник відомства Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті Офісу президента, глава МОЗ вважає, що розвиток трансплантації може стати частиною медичної реформи, яку проводять в Україні. Він зазначив, що понад 5 тис. українців очікують трансплантації органів, однак умови для розвитку цієї галузі медицини у країні не забезпечені, тому багато громадян змушені проводити операції за кордоном.

Однак, наразі МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні, зазначив Степанов.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації у нашій країні. По-перше, в Україні такі операції у п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а відтак доступніші для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчу ціну може привабити іноземців", - сказав Зеленський.

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон №418-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", який гармонізує національне законодавство з міжнародними актами та автоматизує процеси завдяки поступовому запровадженню Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і тканин.

Нагадаємо, що львівські хірурги вперше провели операцію з пересадки серця

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06 07 2020 14:40
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