Ртуті немає – де подивитися складові COVID-вакцин

Не вірте міфам! Жодна з вакцин не містить у своєму складі ртуті

Жодна з вакцин проти COVID-19, яка зареєстрована в Україні, не містить у своєму складі ртуть.

Про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Укрінформ.

"Не вірте міфам! Жодна з вакцин не містить у своєму складі ртуті", - наголошують у ЦГЗ.

Склад вакцин, зареєстрованих в Україні, можна дізнатися на сайті МОЗ "Вакцинація проти COVID-19".

Так, наприклад, у складі векторної вакцини AstraZeneca, окрім модифікованого аденовірусу, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь, також є допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; сахароза; вода для ін’єкцій.

Інактивована вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech, містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус SARS-CoV-2 та допоміжні речовини: гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компонента; гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид – є розчинником і коригує сольовий баланс вакцин.

У складі м-РНК вакцини Comirnaty (BioNTech/Pfizer) - мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді, та допоміжні речовини: ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар’єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини; DSPC – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію.

Окрім цього, як допоміжні речовини у вакцині Comirnaty використані дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію, вони стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини; сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину; вода для ін’єкцій.

Вакцина Moderna (mRNA-1273, Spikevax) містить мРНК – молекулу, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу SARS-CoV-2 та допоміжні речовини: ліпід SM-102 (гептадекан-9-іл 8- ((2-гідроксіетил) (6-оксо-6-(ундецилоксі)гексил)аміно) октаноат); холестерин; 1,2-дістеароїл-сн-гліцеро-3-фосфохолін (DSPC); 1,2-димірістоїл-рац-гліцеро-3-метоксіполіетилен гліколь-2000 (PEG2000 DMG); трометамол; трометамолу гідрохлорид; оцтова кислота; натрію ацетату тригідрат ; сахароза; вода для ін’єкцій.

Як повідомляв Укрінформ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено 28 493 854 щеплення. За минулу добу, 3 січня, в Україні було вакциновано проти COVID-19 36 289 людей.