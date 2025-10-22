Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рубіо і Лавров продовжать дипломатичні контакти попри зрив підготовки саміту Трампа і путіна – WSJ

22 жовтня 2025, 09:14
Рубіо і Лавров продовжать дипломатичні контакти попри зрив підготовки саміту Трампа і путіна – WSJ
Wikipedia
Очікується, що Рубіо і Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці місяця.

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров продовжать контакти, щоб розробити план зустрічі на рівні лідерів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа в коментарі виданню зазначив, що росія підтвердила свою неготовність угоди. Але, за його словами, під час розмови з Трампом минулого тижня російський диктатор владімір путін висловив готовність обговорити питання, які могли б допомогти зблизити позиції москви і Вашингтона.

Це, за словами джерел WSJ, залишає надію на проведення нового саміту Трампа і путіна в майбутньому, навіть якщо він відбудеться не так скоро, як припускав президент США.

Очікується, що Рубіо і Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці місяця. У Білому домі зазначили, що їхньої окремої зустрічі поки що не заплановано.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп після переговорів із російським диктатором владіміром путіним анонсував зустріч американських чиновників із російськими. За його словами, США на переговорах представить держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, зустріч між російським диктатором владіміром путіним та президентом Сполучених Штатів Америки в найближчому майбутньому не відбудеться. Під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова москви від негайного припинення вогню в Україні.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампСергій ЛавровпереговориМарко Рубіо

Останні матеріали

Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється