Очікується, що Рубіо і Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці місяця.

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ росії Сергій Лавров продовжать контакти, щоб розробити план зустрічі на рівні лідерів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Високопоставлений представник адміністрації президента Дональда Трампа в коментарі виданню зазначив, що росія підтвердила свою неготовність угоди. Але, за його словами, під час розмови з Трампом минулого тижня російський диктатор владімір путін висловив готовність обговорити питання, які могли б допомогти зблизити позиції москви і Вашингтона.

Це, за словами джерел WSJ, залишає надію на проведення нового саміту Трампа і путіна в майбутньому, навіть якщо він відбудеться не так скоро, як припускав президент США.

Очікується, що Рубіо і Лавров візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії наприкінці місяця. У Білому домі зазначили, що їхньої окремої зустрічі поки що не заплановано.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп після переговорів із російським диктатором владіміром путіним анонсував зустріч американських чиновників із російськими. За його словами, США на переговорах представить держсекретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, зустріч між російським диктатором владіміром путіним та президентом Сполучених Штатів Америки в найближчому майбутньому не відбудеться. Під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова москви від негайного припинення вогню в Україні.