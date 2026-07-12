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Рубіо отримав безпрецедентний вплив на Венесуелу: США контролюють фінанси, нафту і кадрові рішення

12 липня 2026, 13:24
Рубіо отримав безпрецедентний вплив на Венесуелу: США контролюють фінанси, нафту і кадрові рішення
Wikipedia
Після зміни влади у Венесуелі роль США в управлінні країною значно зросла.

Через шість місяців після зміни влади у Венесуелі США отримали безпрецедентний вплив на управління країною. 

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на понад десять американських і венесуельських чиновників. 

Державний секретар США Марко Рубіо фактично координує ключові рішення Каракаса – від фінансової політики та реформування нафтової галузі до кадрових призначень і зовнішньополітичного курсу. 

За даними видання, Рубіо підтримує постійний контакт із виконувачкою обов'язків керівниці Венесуели Делсі Родрігес, а американська сторона контролює використання значної частини доходів від нафтового експорту, визначаючи, на які потреби можуть спрямовуватися кошти. 

Видання також стверджує, що Вашингтон бере участь у погодженні призначень на найвищі державні посади, впливає на санкційну політику та зовнішню діяльність Каракаса. 

За оцінкою газети, сучасна історія майже не знає прикладів настільки масштабного впливу одного американського посадовця на управління суверенною державою. 

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має намір керувати Венесуелою до ''безпечної, належної та розумної передачі'' влади, припустивши, що цей процес може тривати ще багато років.

 

СШАВенесуела

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