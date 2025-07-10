Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Рубіо після зустрічі з Лавровим: "США чекають від росії дорожню карту щодо завершення війни"

10 липня 2025, 15:35
Рубіо після зустрічі з Лавровим:
Wikipedia
Держсекретар США розповів, про що говорив із міністром країни-терористки.

Держсекретар США Марко Рубіо у Куала-Лумпурі провів зустріч із очільником російського МЗС Сєргєєм Лавровим. Зустріч тривала 50 хв. За словами Рубіо, з росіянином він мав відверту та важливу розмову про війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі держсекретар США заявив, що американський президент Дональд Трамп розчарований відсутністю більшої гнучкості російської сторони щодо України. За його словами, Сполучні Штати мають побачити дорожню карту щодо подальшого врегулювання війни в Україні.

Рубіо додав, що адміністрація Трампа взаємодіє з Сенатом щодо того, як виглядатиме законопроєкт про санкції проти рф. За словами голови Держдепу, США розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу.

Нагадаємо, законопроєкт із новими антиросійськими санкціями вже готовий до голосування, його підтримує 81 сенатор. Проєкт документа передбачає 500% американські тарифи проти країн, які купують російські нафту, газ, уран та іншу продукцію. Китаю це теж стосується.

СШАвійнаСергій Лавровросія окупантиМарко Рубіо

Останні матеріали

Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється