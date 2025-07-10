Рубіо після зустрічі з Лавровим: "США чекають від росії дорожню карту щодо завершення війни"

Держсекретар США розповів, про що говорив із міністром країни-терористки.

Держсекретар США Марко Рубіо у Куала-Лумпурі провів зустріч із очільником російського МЗС Сєргєєм Лавровим. Зустріч тривала 50 хв. За словами Рубіо, з росіянином він мав відверту та важливу розмову про війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі держсекретар США заявив, що американський президент Дональд Трамп розчарований відсутністю більшої гнучкості російської сторони щодо України. За його словами, Сполучні Штати мають побачити дорожню карту щодо подальшого врегулювання війни в Україні.

Рубіо додав, що адміністрація Трампа взаємодіє з Сенатом щодо того, як виглядатиме законопроєкт про санкції проти рф. За словами голови Держдепу, США розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу.

Нагадаємо, законопроєкт із новими антиросійськими санкціями вже готовий до голосування, його підтримує 81 сенатор. Проєкт документа передбачає 500% американські тарифи проти країн, які купують російські нафту, газ, уран та іншу продукцію. Китаю це теж стосується.