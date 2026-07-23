Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив про розмову щодо завершення війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим обговорив необхідність завершення війни проти України.
Про це Рубіо повідомив у соцмережі X (Twitter) після переговорів, які відбулися на полях щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) у Манілі.
"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та росією, а також необхідність припинення війни між росією та Україною", – написав глава американської дипломатії.
Рубіо не розкрив деталей розмови та не повідомив, чи вдалося сторонам досягти будь-яких домовленостей.
Перед початком зустрічі журналісти запитували Рубіо та Лаврова, зокрема, про можливу допомогу росії Ірану в атаках на американські об’єкти в регіоні, а також про перспективи завершення війни в Україні. Обидва посадовці не стали відповідати на запитання.
За даними Associated Press, під час виходу із зустрічі Лавров також уникнув відповіді на запитання про можливу підтримку Ірану з боку москви, відповівши журналісту фразою: "Гарна зачіска".
Напередодні Лавров анонсував зустріч із Рубіо в Манілі.