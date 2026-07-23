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Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив про розмову щодо завершення війни в Україні

23 липня 2026, 12:25
Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив про розмову щодо завершення війни в Україні
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Глави дипломатії США і рф провели 30-хвилинні переговори в Манілі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим обговорив необхідність завершення війни проти України.

Про це Рубіо повідомив у соцмережі X (Twitter) після переговорів, які відбулися на полях щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) у Манілі.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі ASEAN. Ми обговорили відносини між США та росією, а також необхідність припинення війни між росією та Україною", – написав глава американської дипломатії.

Рубіо не розкрив деталей розмови та не повідомив, чи вдалося сторонам досягти будь-яких домовленостей.

Перед початком зустрічі журналісти запитували Рубіо та Лаврова, зокрема, про можливу допомогу росії Ірану в атаках на американські об’єкти в регіоні, а також про перспективи завершення війни в Україні. Обидва посадовці не стали відповідати на запитання.

За даними Associated Press, під час виходу із зустрічі Лавров також уникнув відповіді на запитання про можливу підтримку Ірану з боку москви, відповівши журналісту фразою: "Гарна зачіска".

Напередодні Лавров анонсував зустріч із Рубіо в Манілі.

 
СШАРосіяМарко РубіоСергій Лавров

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