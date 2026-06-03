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Рубіо: росія не готова до поступок, необхідних для миру в Україні

03 червня 2026, 20:50
Рубіо: росія не готова до поступок, необхідних для миру в Україні
x.com/marcorubio
Держсекретар США визнав, що мирні зусилля Вашингтона поки не дали результату.

США не бачать військового вирішення війни в Україні, однак мирний процес гальмується через небажання сторін іти на поступки – насамперед з боку росії.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників.

"На жаль, до цього моменту жодна зі сторін, особливо російська, не виявила готовності піти на поступки, необхідні для встановлення миру", – констатував він. За його словами, перспективи наразі "не виглядають дуже оптимістичними".

Водночас Рубіо підкреслив, що США не є нейтральним посередником у конфлікті. "Ми не постачаємо зброю росії. Ми постачаємо зброю лише Україні. Ми не вводимо санкції проти України. Ми вводимо санкції лише проти росії. Отже, ми чітко обрали сторону",  –  наголосив він.

Держсекретар також запевнив, що Вашингтон готовий і надалі долучатися до будь-яких дипломатичних ініціатив. "Ми вважаємо, що війна в Україні, руйнівна війна, не має військового вирішення",  – додав він, зазначивши, що США продовжують підтримку України через програму PURL незалежно від інших міжнародних подій.

переговориМарко РубіоPURL

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