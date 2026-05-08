Рубіо: США готові бути посередником між Україною та рф, якщо це дасть результат

08 травня 2026, 18:18
Марко Рубіо зазначив, що переговорний процес наразі не дає результатів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий продовжувати роль посередника між Україною та росією, однак лише за умови, що ці зусилля даватимуть реальний результат.

Про це він сказав журналістам.

"Ми виконували і намагалися виконувати роль посередника в цьому процесі. Поки що це не принесло плідних результатів з низки причин. Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною", – сказав Рубіо, додавши, що США не хочуть "марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу".

Наразі переговорний процес фактично зупинився. Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, росією та США мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли через початок американської операції проти Ірану. Помічник путіна Юрій Ушаков нещодавно назвав продовження переговорів у тристоронньому форматі "недоцільним", вимагаючи спершу виведення українських військ з Донбасу.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
