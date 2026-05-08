Рубіо: США готові бути посередником між Україною та рф, якщо це дасть результат

Марко Рубіо зазначив, що переговорний процес наразі не дає результатів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий продовжувати роль посередника між Україною та росією, однак лише за умови, що ці зусилля даватимуть реальний результат.

Про це він сказав журналістам.

"Ми виконували і намагалися виконувати роль посередника в цьому процесі. Поки що це не принесло плідних результатів з низки причин. Ми, як і раніше, готові виконувати цю роль, якщо вона може бути продуктивною", – сказав Рубіо, додавши, що США не хочуть "марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу".

Наразі переговорний процес фактично зупинився. Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, росією та США мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли через початок американської операції проти Ірану. Помічник путіна Юрій Ушаков нещодавно назвав продовження переговорів у тристоронньому форматі "недоцільним", вимагаючи спершу виведення українських військ з Донбасу.