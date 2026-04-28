Рубіо: США можуть посилити санкційний тиск на Іран у разі провалу переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран у разі відсутності домовленостей.

Про це він заявив в інтерв’ю для Fox News.

Відповідаючи на запитання про можливі подальші кроки у разі провалу переговорів, Рубіо наголосив, що остаточне рішення залежить від президента США Дональда Трампа.

"Це рішення президента США Дональда Трампа. Рівень санкцій проти Ірану надзвичайний, рівень тиску на Іран надзвичайний, і я думаю, що можна задіяти більше", - заявив він.

Як раніше повідомлялось, США та Іран ведуть неофіційні переговори і можуть бути ближчими до ухвалення угоди, ніж здається, хоча ризик зриву процесу і повернення до війни зберігається.

Іран звернувся до США з новою пропозицією, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення бойових дій, тоді як обговорення ядерної програми пропонується відкласти.