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ПОЛІТИКА

Рух "АТЕШ" узяв на себе відповідальність за підпал військової бази рф в окупованому Криму

11 грудня 2022, 11:11
Рух
Фото: з вільного доступу
Партизанський рух "АТЕШ" (рух українців та кримських татар) заявив про те, що саме його активісти причетні до підпалу казарм із російськими військовими у смт. Совєтській у тимчасово окупованому росіянами Криму

Партизанський рух "АТЕШ" (рух українців та кримських татар) заявив про те, що саме його активісти причетні до підпалу казарм із російськими військовими у смт. Совєтській у тимчасово окупованому Криму, про що повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"База мобілізованих армії рф у смт. Совєтський в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас усе вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію рф ізсередини", – йдеться в повідомленні.

Пожежа сталася напередодні ввечері на одній з військових баз російських окупантів, де жили російські мобілізовані переважно з Алтайського краю та Бурятії.

Також сьогодні вночі в окупованому росіянами Криму були чутні вибухи у Сімферополі, Севастополі, Джанкої, та на аеродромах Бельбеку, Саках, Новофедорівці. 

 

 

 

Кримвибухивійськова база

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