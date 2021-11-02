Рух вантажівок у західному регіоні обмежено через негоду, Київ закрито для великогабаритного транспорту
Як повідомляється на сторінці Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), зокрема, з 6:15 четверга обмежено рух для великогабаритного транспорту в Закарпатській області на дорозі М-06 Київ-Чоп (км 702-774), пише "Інтерфакс-Україна".
В Івано-Франківській області обмежено рух великогабаритного транспорту на дорозі Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Львів на ділянці м. Рогатин - межа Львівської області.
У Львівській області з 08:30 обмежено рух вантажівок на дорозі Н-09 на км 395+332 - 439+545.
Окрім того, діє заборона в'їзду до м. Києва великогабаритного транспорту у зв'язку з рішенням КМДА.
За даними агентства, для забезпечення проїзду дорогами державного значення працюють 907 одиниць техніки (у черговому режимі 1 043 одиниці) і 1 164 працівники.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, в найближчі дві доби через переміщення чергового циклону з південного заходу Європи на більшій частині території України, крім південного сходу, очікуються складні погодні умови й поступове зниження температури.
Нагадаємо, що у семи областях обмежений рух транспорту, понад 200 населених пунктів залишилися без струму через негоду, а у Києві, Львові та Харкові - затори.
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