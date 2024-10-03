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Румунія слідом за Болгарією хоче заборонити імпорт українських яєць і м'яса птиці

03 жовтня 2024, 20:11
Румунія слідом за Болгарією хоче заборонити імпорт українських яєць і м'яса птиці
Бухарест очікує швидких рішень від Брюсселя, але в разі необхідності готовий застосувати механізм ліцензування імпорту.
Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу звернувся до Єврокомісії з проханням заборонити імпорт у країну продукції птахівництва з України. Каже, що зробив це на прохання румунських виробників.
 
Про це повідомляє румунське Міністерство сільського господарства
 
Зазначається, що Барбу вже підтримав пропозицію Болгарії на засіданні Ради Євросоюзу 23 вересня.
 
"Існує необхідність втручання Європейської комісії щодо українського імпорту яєць та м'яса птиці, враховуючи, що наші фермери підпорядковуються певним умовам щодо птахівництва, які тягнуть за собою набагато вищі витрати, ніж у фермерів за межами Європейського Союзу", – стверджує румунський міністр.
 
Він додав, що Бухарест очікує швидких рішень від Брюсселя, але в разі необхідності готовий застосувати механізм ліцензування імпорту, "який ми вже успішно застосували у випадку імпорту зернових, цукру та борошна".
Румуніяяйцявійна в Україніросія окупанти

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