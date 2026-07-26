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Румунія втретє за три дні збила дрон, який порушив її повітряний простір

26 липня 2026, 14:16
Румунія втретє за три дні збила дрон, який порушив її повітряний простір
Фото: cotidianul.ro
У Бухаресті заявили, що такі порушення є неприйнятними.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив про чергове збиття безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Це вже третій подібний інцидент у Румунії за останні три дні.

Про це глава держави написав у соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна–Кілія", — повідомив Дан.

Президент подякував румунським пілотам і наземним військовим екіпажам за професійність та оперативну реакцію.

Він також нагадав, що за результатами розслідування Генеральної прокуратури Румунії безпілотник, збитий у п'ятницю вранці, належав до типу Shahed, який росія використовує у війні проти України.

Розслідування щодо дронів, збитих у суботу та неділю, наразі тривають. За їхніми результатами Бухарест планує визначити подальші дипломатичні кроки щодо рф.

"Дипломатичний протест Румунії на адресу російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", — заявив Нікушор Дан.

Він наголосив, що повторні порушення повітряного простору Румунії є неприпустимими, оскільки йдеться також про повітряний простір НАТО та Європейського Союзу.

"Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", — зазначив президент Румунії.

Раніше ми писали, що румунський F-16 вперше перехопив дрон.

 

РумуніяДрон

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