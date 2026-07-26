Румунія втретє за три дні збила дрон, який порушив її повітряний простір
Президент Румунії Нікушор Дан повідомив про чергове збиття безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Це вже третій подібний інцидент у Румунії за останні три дні.
Про це глава держави написав у соцмережі X (Twitter).
"Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна–Кілія", — повідомив Дан.
Президент подякував румунським пілотам і наземним військовим екіпажам за професійність та оперативну реакцію.
Він також нагадав, що за результатами розслідування Генеральної прокуратури Румунії безпілотник, збитий у п'ятницю вранці, належав до типу Shahed, який росія використовує у війні проти України.
Розслідування щодо дронів, збитих у суботу та неділю, наразі тривають. За їхніми результатами Бухарест планує визначити подальші дипломатичні кроки щодо рф.
"Дипломатичний протест Румунії на адресу російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", — заявив Нікушор Дан.
Він наголосив, що повторні порушення повітряного простору Румунії є неприпустимими, оскільки йдеться також про повітряний простір НАТО та Європейського Союзу.
"Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками", — зазначив президент Румунії.
Раніше ми писали, що румунський F-16 вперше перехопив дрон.