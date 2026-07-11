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Румунія виявила та знешкодила п'ять морських дронів у Чорному морі

11 липня 2026, 11:34
Румунія виявила та знешкодила п'ять морських дронів у Чорному морі
Фото: zn.ua
румунська армія не оприлюднила незалежний звіт про інцидент в Констанці.

Виконуючий обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце повідомив, що в акваторії Чорного моря було виявлено та знешкоджено п'ять морських дронів.

Про це повідомляє Digi24.

За словами румунського міністра, деякі з виявлених дронів містили вибухівку, а деякі – ні. "У морі було виявлено уламки дронів, які було знищено; у деяких із них була вибухова речовина, в інших – ні", – розповів він. Чотири з цих випадків сталися до вибуху дрона в порту Констанца, один – пізніше.

Відповідаючи на запитання про те, чому румунська армія не оприлюднила незалежний звіт про інцидент в Констанці, Міруце наголосив, що відповідальність за безпеку порту в мирний час не лежить на армії. "Румунська армія не забезпечує охорону порту Констанца в мирний час. Існують структури румунської держави, які, згідно із законом, несуть відповідальність за це", – сказав він.

5 червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порті Констанца.

Румуніядронивійна в Україні

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