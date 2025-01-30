Ендрю Таннер демонструє, як "прийнята" американськими політиками з двох таборів теорія міжнародних відносин фактично впливає на примус українців до переговорів з агресором. Щодо так званих реалістів, які з початку війни постійно закликають Україну поступитися територією заради миру, то Таннер називає їх купкою жадібних дурнів, які пропагують ідею, котра суперечить основним постулатам їхньої теорії.

Останні три роки показали, що сфера міжнародних відносин є небезпечно недосконалою. Потрібна зміна парадигми

Світова система перебуває у стані геополітичних конвульсій. Під світовою системою я маю на увазі щось дуже конкретне: відносини між країнами. Вони значною мірою визначають масштаб та інтенсивність міжнародного насильства, коли воно спалахує – зазвичай, коли система руйнується.

Хоча це може здатися безнадійно абстрактним, далеким від гіркоти окопів, справжня причина того, що людей покоління за поколінням посилають на бійню, оманливо проста. Боротьба між великими державами така ж давня, як і людство, і є причиною багатьох найстрашніших трагедій, які воно переживає. І в своїй основі ця боротьба є нічим іншим, як постійним змаганням між мафіозними сім'ями за певні права та привілеї.

За іронією долі, за винятком кількох рідкісних випадків, їхньою кінцевою причиною є простий страх. У людських відносинах влада за своєю природою є дестабілізуючою, загроза зловживання нею створює структуру життя, яка ніколи не заважає владним інтересам у певні моменти розірвати все на шматки.

Зазвичай великі війни розпочинаються через переконання принаймні однієї країни, зазвичай її правлячого режиму, в тому, що вона повинна вдатися до крайніх заходів зараз, поки ще може, оскільки майбутні умови сприймаються як більш ворожі. Саме це змусило Німеччину зайняти таку доленосну агресивну позицію у 1914 році, і, можливо, все ще змушує Китай у першій половині цього століття. Такі війни майже завжди можна вирішити дипломатичним шляхом, але, на жаль, з різних причин цього не відбувається.

Нечасто причиною великої війни стає країна, яка перетворюється на ракову пухлину. Так сталося з Німеччиною, Японією та Італією у Другій світовій війні. У кожній із них домінувала елітна кліка, яка прагнула завоювань заради завоювань, переслідуючи голі імперські амбіції. Лише груба сила зупиняє цей вид раку. Очікування робить тільки гірше. Те ж саме з путіним і Україною.

Початок війни в Україні у 2014 році став природним експериментом, який багато що сказав про справжній стан післявоєнної системи. Тотальне вторгнення путіна в Україну у 2022-му стало ще більш екстремальним випробуванням. Більшість наукових спільнот, які претендують на розуміння міжнародних відносин, як до, так і після цього, абсолютно не спромоглися усунути зяючі діри у своїх твердженнях про те, як влаштований світ.

Коли сліпий веде сліпого, як можна розраховувати на розробку ефективної політики? Натомість на її місце приходять фактично випадкові ідеї, обрані тому, що вони стають популярними серед потрібних людей. Це приблизно так само розумно, як укомплектувати атомну електростанцію шимпанзе. Розуміння відносин між країнами вимагає системного підходу, коли незалежні, але водночас взаємозалежні актори переслідують інтереси, визначені політичною вигодою та уявними можливостями.

Війна в Україні – це глобальний шок, який не піддається розумінню більшості науковців і політиків, які прагнуть її завершення. У науковій частині цього тижня розповім про те, як провідні теорії міжнародних відносин продовжують помилково оцінювати Україну і як інтегрувати їхні погляди, щоб виправити ситуацію. Це додасть корисного контексту до геополітичного огляду, який буде подано нижче.

Розуміння сфери міжнародних відносин. Чому ця наука перетворилася на поєднання прикладної філософії та популярної історії

Справи великих держав можуть здаватися безнадійно абстрактними, особливо для тих, хто перебуває поблизу лінії фронту. Проте війни, які спалахують, коли міжнародна система б'ється в конвульсіях, незліченними способами змінюють життя мільярдів людей.

Наука про міжнародні конфлікти, за звичкою, вважається у ЗМІ прерогативою обраних осіб – зазвичай науковців та відставних політиків, які зацікавлені у формуванні громадської думки. Кожна країна розвиває власну національну міфологію, оскільки покоління владних гравців зображують дії себе або своїх союзників у найкращому світлі. У цьому процесі справді наукове розуміння витісняється, і тому майбутнє занадто часто приречене римуватися з минулим.

Колись передова наука про міжнародні відносини сьогодні є не більше, ніж поєднанням прикладної філософії та популярної історії. Проте провідні науковці претендують на те, щоб консультувати політичних лідерів і широку громадськість щодо того, як функціонує світ! Не дивно, що катастрофічне божевілля на кшталт путінського нападу на Україну і всієї американської війни з тероризмом переважає.

На відміну від справжньої, точної науки, дослідники міжнародних відносин не визнають єдиної теорії функціонування міжнародної системи. Три домінуючі парадигми застрягли в одних і тих же старих битвах із середини Холодної війни: реалізм, ідеалізм і конструктивізм.

Існують й інші, менші традиції, але якщо ви почитаєте такі видання, як New York Times, Foreign Affairs, Atlantic або Foreign Policy, то побачите, що саме ці ідеологічні позиції домінують у політиці. Іронія полягає в тому, що прихильники кожної з них не лише помиляються майже на кожному кроці щодо України, але й політичні рецепти, які вони просувають, суперечать їхнім власним основним припущенням!

Кожна з трьох основних парадигм Міжнародних відносин походить не з наукових, а з політичних джерел. Всі три служать різним групам інтересів, допомагаючи їм виправдовувати політичні уподобання, додаючи їм видимість науковості.

Все, що Україна витримала до цього моменту, показало: значна частина того, що видається за науку в міжнародних відносинах, є не набагато кращою за астрологію. Реалісти на кшталт Міршаймера, Волта, Шарапа та багатьох інших, навіть якщо вони рідко погоджуються з конкретними аспектами боротьби України, сприймають як належне цікаву ідею, запозичену із занедбаної царини рашистики: що московська імперія є якоюсь особливою, керованою унікальною дикою расою, яка може терпіти страждання нескінченно довго.

Це чиста зміїна отрута ХІХ століття, але звучить чудово, якщо ви хочете вдавати із себе мудреця на званих вечерях або на телебаченні. Або, як це було після Другої світової війни, коли ви були старшим німецьким генералом, який намагався пояснити свої поразки. Якщо вам потрібен приклад галузі, яка вже давно мала б бути знищена, то це росієзнавство. Але так влаштований академічний розподіл праці, що ніхто не хоче ображати колегу зі стажем, вказуючи на те, що він мало чим кращий за орків-пропагандистів. Об'єкт "росія" є простим міфом, оскільки мова сама по собі не робить країну. Але якщо професор отримав посаду, то позбутися його можна лише ліквідувавши всю його кафедру. Що рано чи пізно і відбувається. Але до того часу професори можуть говорити всілякі нісенітниці, ніби це науковий факт.

Сумно те, що весь сенс класичного реалізму полягає у тому, щоб стверджувати існування центрів сили, які, якщо їх спровокувати, зроблять з тими, хто має менше влади, все, що вони захочуть. Ідентичність цієї сили або її надприродні претензії до себе не мають значення.

Реалізм, як теорія, припускає, що загрозі, яку становить будь-яка держава, що прагне поглинути цінну територію, слід прямо протидіяти, оскільки силові відносини – це гра з нульовою сумою. Або Україна в союзі з нами, або з ними, ким би ви не вважали нас і їх. Реаліст розуміє, що саме тому путін і вчинив вторгнення – це і ставка на те, що йому вдасться провернути його без жодних реальних наслідків.

Тож коли так звані реалісти наполягають на тому, що Україна повинна обміняти територію на мир, тому що москва сильна, незрозуміло, на яких даних вони ґрунтуються, окрім міфічної нісенітниці, запозиченої з російських досліджень. Нездатність москви підкорити Україну має привернути увагу всіх до того простого факту, що москва має набагато менше сили, ніж вона вдає. Це означає, що всі кордони є предметом переговорів і повинні бути, бо навіщо дозволяти їй мати те, що вона не може втримати?

Реалізм як спосіб мислення про відносини між країнами має величезну цінність: просто вчені-реалісти як група, очевидно, є жадібними дурнями, здебільшого інструментами для якихось потужних інтересів. Зовсім протилежна картина спостерігається у новій гілці міжнародних відносин – групі підходів, які часто об'єднують під назвою "конструктивізм".

Її прихильники запитують, що таке влада, і хто насправді її має? Вимірювання сили ніколи не було простою справою, як і ніколи не було можливим точно передбачити, наскільки ефективно вона використовуватиметься, якщо її буде застосовано.

Усі вигадливі симуляції, які проводив Пентагон перед тим, як путін пішов на Київ, передбачали, що останній не витримає – ключова помилка, якої вони припустилися, була такою ж, як і у путіна: недооцінка звичайних людей, якщо вони належним чином мотивовані. Органічний опір, вкорінений у громадах, дав українській армії час оговтатися від шоку вторгнення і спрямувати свої ресурси на протидію найбільш загрозливим формуванням орків, доки штурм не зупинився.

Привабливість конструктивізму полягає у тому, що він проникає в саме серце того, що таке влада і чому вона використовується. На перший погляд, наявність великої кількості танків і літаків сама по собі не робить країну могутньою. Чорт забирай, навіть США рідко вдавалося досягти всіх, окрім наймінімальніших, зовнішньополітичних цілей за чотири з гаком десятиліття мого життя – можливо, навіть більше. І це незважаючи на те, що вони витрачають на армію стільки ж, скільки і всі мислимі супротивники США.

Конструктивісти дивляться, як лідери і групи сприймають владу як об'єкт, досліджуючи культурні обмеження, які формують те, у який спосіб вони вважають за потрібне її використовувати. Лише ставлячи питання щодо того, що влада означає для конкретної групи, можна сподіватися передбачити її поведінку.

Застосовуючи прямолінійний конструктивістський погляд, саме одержимість путіна Україною зробила конфлікт в Україні неминучим: він вирішив вторгнутися, пропонуючи будь-який привід, до якого певна аудиторія здається сприйнятливою, в жалюгідній спробі виправдати свій вчинок. Для одних він наполягає на тому, що Україна корумпована і не варта підтримки; для інших путін розповідає казку про те, що України насправді не існує, а є лише повстанською групою росіян, контрольованою нацистами. Він продовжуватиме виправдовуватися, тому повинен бути фізично розгромлений, аби зробити його заяви неактуальними для безпеки всіх.

Чесний конструктивіст повинен вхопитися саме за той факт, що він вирішив використати свою владу для підкорення України, а не за одну з тисячі інших цілей. Проте більшість на практиці займає заїжджену постмодерністську позицію, що всі погляди є рівними, а науковці мають бути абсолютно неупередженими.

Конструктивісти рідше, ніж реалісти, називають свою парадигму в розмовах з громадськістю. Щодо України більшість із них відчувають дискомфорт, коли їх просять узгодити геноцидні наміри путіна зі стандартним конструктивістським прагненням ставитися до Києва і москви як до рівних, щоб сприяти посередництву. Меншість конструктивістів, особливо за кордоном, підтримують Україну, почасти пристрасно. Більшість із них походять із сфери постколоніальних студій і тому розуміють важливість того, що відбувається в Україні, коли остання європейська імперія переживає передсмертну агонію. Системний підхід, який я використовую, є гібридом конструктивістського та реалістичного поглядів, беручи робочі частини кожного з них.

Третю основну течію міжнародних відносин, ідеалізм, часто називають лібералізмом через утопічні конотації першого слова в англомовному світі. Але в глибині душі це дійсно все про ідеї. Головною з них є презумпція за замовчуванням, що диктатура і демократія – це різні й протилежні за своєю суттю структури, одна хороша, інша – погана.

Саме вони найбільше говорять про демократію, стверджуючи, що путін напав на Україну, бо боїться її, а не просто з імперіалістичних міркувань, мотивованих тим, що росія вже давно вмирає і потребує іноземної жертви, щоб замаскувати безперервне споживання внутрішніх багатств олігархами. путін боїться не міфічного Заходу, а Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, України, Казахстану – всіх частин московської імперії, які вже вільні. Тож їх усіх треба знищити, щоб інші частини імперії не зрозуміли, як їх навмисно висмоктують досуха.

Ідеалізм як парадигма зводиться до простого магічного мислення: що існує особливий, унікальний, благословенний Богом "західний світ" зі спільними цінностями та спільним лідером – звісно, Вашингтоном. Його спадщина сягає корінням у Стародавню Грецію та Рим, і, як і ці прабатьки демократії, Захід перебуває у вічній ідеологічній боротьбі зі Сходом. Іноді Схід – це мусульманський світ, іноді Китай, а час від часу цю роль беруть на себе московити. Все залежить від покоління. Логіка ще може спровокувати повноцінну третю світову війну.

Ідеалізм – це домінуючий двопартійний погляд серед американців, який зазвичай поєднується з латентним припущенням, що всі згодні з тим, що округ Колумбія є спадкоємцем нібито демократичних Афін. Це, по суті, культ. Річ, несприйнятлива до даних, із задоволенням перекручує навіть найбанальнішу статистику, щоб служити квазірелігійній меті – вигнати думку про будь-який світ, що має більше двох полюсів.

Як і більшість галузей, які не були належно реформовані протягом останніх п'ятдесяти років або, що трапляється частіше, втратили актуальність чи відмерли, – міжнародні відносини мають бути повністю перезавантажені за допомогою системних концепцій. Необхідно розглядати країни як незалежних суб'єктів, кожен з яких має власний світогляд.

Звісно, країни не є окремими одиницями: вони самі по собі є складними системами. Але країни створюють уряди, щоб надавати послуги, яких ринки чи суспільство не можуть забезпечити самостійно. Це людські інституції, які керуються правилами і формуються під впливом стимулів, зокрема для того, щоб вижити і зберегти себе достатньою мірою неушкодженими.

Не обов'язково спостерігати за всіма глибинними рівнями, які визначають внутрішній метаболізм країни: політичний вибір, зроблений урядом, є змінною результату, хоча і сформованою під впливом сприйняття балансу можливостей. Однак це може бути неправильним, і ба більше, країни можуть керуватися такою дисфункціональною внутрішньою динамікою, що їхні лідери шукатимуть рішення політичних проблем назовні. Звідси випливає основна потреба для кожної країни взяти на себе зобов'язання щодо принаймні певного рівня військових витрат як хеджування.

Країни дійсно набувають певного характеру, розвивають своєрідну індивідуальність з тієї ж причини, що й окремі люди та спільноти. Демократії переважно безпечніші, оскільки вони краще сприймають зміни і реформи, тоді як небезпека бути вбитими суперником змушує диктаторів чіплятися за стабільність всередині країни, навіть якщо це означає розв'язання марних воєн за кордоном, які в кінцевому підсумку руйнують їхнє внутрішнє становище в довгостроковій перспективі.

У моменти розгубленості розрахунки, зроблені лідерами в кожній країні, псуються. Інвестиції стають азартними іграми, що зазвичай призводить до азартної поведінки. Додатковий ризик ще більше дестабілізує ситуацію. У найгіршому випадку виникає каскадний збій, коли країни починають випробовувати на міцність усі взаємовідносини. Система може повністю реорганізуватися.

На рівні однієї країни це часто називають революцією. Коли ж це цілий світ, майбутні історики зазвичай називають це конфліктом великих держав. Правильне управління такими моментами має першорядне значення. Завжди приходить нова весна, часто краща, але під час перезавантаження можна втратити багато з того, що було добре.

Геополітичний огляд. За швидке припинення божевілля варто постріляти

Північна Америка. Я думаю, що це хороший портал про те, що зараз відбувається у США. Принаймні, з моєї точки зору, американська політика стала більш передбачуваною в загальних рисах, хоча на локальних рівнях вона здається хаосом. США – це складна система, яка перебуває в процесі важкого краху, погіршення реальної економіки за останнє покоління на половині території країни, що призвело до того, що величезна частина населення розлючена і налякана.

Це дійсно класичний ґрунт, на якому проростає фашизм: фундаментальні процеси нічим не відрізняються від тих, які породили імперію путіна. Цілком зрозуміло, що раціональні люди з відкритими очима в Канаді та Європі нервують через балаканину Трампа, коли йдеться про розширення США.

Це лише гаряче повітря, але в міру того, як наростають внутрішні кризи, а карикатурні політичні програми Трампа, що реалізуються ведучими телевізійних шоу, виявляються нездатними виконати обіцянки знизити ціни на продукти або паливо, поспішна зовнішня авантюра стає дуже вірогідною. Іран є ймовірною ціллю, але може виявитися занадто ризикованою для Трампа. Мексиканські картелі можуть здатися кращим варіантом, але я б поставив гроші на те, що принаймні один із них помститься, "завдавши випадкових ударів" безпілотниками по цивільному населенню США. Це не та скринька, яку варто відкривати, особливо коли картелі існуватимуть доти, доки буде попит, але залишатимуться нелегальними.

Вся ця історія з придбанням Гренландії здебільшого є жартом, який, ймовірно, спричинив Трамп або радник, який запоєм дивився "Боргена" на Netflix, але який може перерости у щось дивне. Тож цілком зрозуміло, що данці достатньо шоковані, щоб тихо попереджати своїх європейських колег, що американці зараз абсолютно ненадійні. Згідно із системною теорією міжнародних відносин, яку я коротко описав вище, саме так ви руйнуєте альянс і створюєте демократичного суперника, який зацікавлений у хеджуванні як від Вашингтона, так і від москви. Навряд чи можна придумати кращий спосіб саботувати власні національні інтереси.

Принаймні щодо України, як я прогнозував вже близько року, Трамп застряг. Залишіть Україну в скрутному становищі, і той невеликий вплив, який США мають на Європу, помре. Веселіться, залякуючи весь світ, щоб він погодився з вашою торговельною політикою, коли прямо зараз Китай виглядає таким же надійним партнером, як і Сполучені Штати.

З Байденом і Трампом складається враження, що сильні світу цього пов'язані й налаштовані ігнорувати матеріальну реальність. Боргове навантаження США досягло небезпечного і, ймовірно, неприйнятного рівня, долар занадто дорогий, а торгові війни можуть спровокувати повернення інфляції – так само, як і масові депортації. Тим часом Китай, вочевидь, щойно придумав, як створювати штучний інтелект приблизно за десяту частину вартості всього, що можуть зробити американські компанії. Краще забороніть китайські чипи, Вашингтон, якщо ви вже взялися за програми!

Хоча цього тижня з'явився шквал занепокоєння, коли було оголошено, що іноземна допомога призупиняється на три місяці (це стосується лише цивільної сфери). Офіційна позиція Трампа щодо України залишається абсолютно нереалістичною, розмови про закінчення війни за сто днів так само ймовірні, як і обіцянка закінчити війну протягом одного дня після вступу на посаду. Технічно я майже впевнений, що він пообіцяв закінчити її протягом одного дня після обрання, але я дам йому перевагу сумніву і припущу, що він обмовився. Не вперше.

Тим не менш, для серйозних переговорів поки що просто не існує жодних робочих підстав: путін все ще вимагає повної капітуляції, а Зеленський демонструє свою відкритість до них, залишаючись ввічливим з необхідності. В американських ЗМІ вже зростає бажання зобразити президента України як такого, що не бажає йти на компроміс, бо це дозволяє їм виставити його крайнім. Трамп періодично говорить щось критичне, щоб нагадати Зеленському, що він може надихнути пресу на дуже неприємні речі, намагаючись захистити свій доступ до неї, тепер, коли Politico і The Hill вдають, що перемога плюралізму дорівнює розгромній перемозі.

Ані москва, ані Київ навряд чи підуть на перемовини допоки у них явно не залишиться ресурсів для продовження боротьби. Навіть якщо США не відіграватимуть активної ролі, Київ, за яким стоїть більша частина Європи, не буде першим, хто зазнає краху.

Європа. У Європі перший тиждень повернення Трампа на посаду президента сприймають спокійно. Схоже, він усвідомлює, що не може дозволити собі бути звинуваченим у краху України. Спроба нав'язати перемир'я залишається можливою наприкінці весни, але поки що Трамп достатньо політично підкований, щоб не вдаватися до подібних кроків, коли це може легко обернутися проти нього і обернеться, тому що успіхів у забезпеченні перемир'я без розгортання американських військ на Донбасі не буде.

Трамп дуже хотів би розширити більшість у Палаті представників і не бути кульгавою качкою до кінця 2026 року, тож до того часу світ має важелі впливу на нього. Найважливішим зараз є те, що європейська допомога Україні продовжує збільшуватися; не менш важливим є процес створення заводів в Україні. Це досить просте рівняння: гарантована потреба в абсолютно новому поколінні спорядження для розширеної європейської армії означає довгострокові прибутки для промислових партнерів, які переїжджають в Україну. Нижча собівартість виробництва вигідна всім – багато прибутків, а європейські збройні сили все одно отримають багато нового спорядження.

Бронетехніка далеко не застаріла: незабаром вона отримає ефективний захист від безпілотників. Буде розроблена тактика, яка дозволить сухопутним військам прориватися через зони ураження ворожих дронів. Певні процеси, якщо їх запустити, розгортаються так, як вони мають розгортатися. Чим швидше європейські лідери зрозуміють, якими будуть США відтепер – немає жодних гарантій, що майбутній демократ не буде Трампом-лайт, тим швидше вони зможуть почати працювати над зменшенням залежності від Америки. Як і слід було очікувати, країни, що знаходяться ближче до москви, є лідерами у цьому питанні. Вони знають про ставки.

Близький Схід. Перемир'я в Газі триває, і вцілілі жителі Гази повертаються додому до невизначеного майбутнього в руїнах. Заручників звільняє Хамас, який швидко з'явився, щоб продемонструвати, що він залишається непереможним і може контролювати будь-яке місце, де Ізраїль не ступає ногами. За повідомленнями, кожен член організації, вбитий Ізраїлем, був замінений, а частина ракетного арсеналу вціліла в окремих частинах тунельної мережі. Угруповання називає це перемогою після того, як протрималося так довго, незважаючи на втрату більшості своїх лідерів.

Угода, яку нарешті було укладено, майже ідентична тій, від якої Ізраїль відмовився минулої весни за вказівкою Нетаньягу. Банальна жорстокість політики. І наступний раунд, ймовірно, буде ще більш жорстоким. Що робитиме Ізраїль, коли маленькі вибухонебезпечні дрони почнуть безладно падати на будинки людей? Знову знищить Газу?

На півночі перемир'я з "Хезболлою" тримається, хоча воно може стати хитким, оскільки обидві сторони звинувачують одна одну в тому, що вона не вивела війська з південного Лівану за графіком. На цьому фронті Ізраїль також боровся лише до нічиєї, вбивши багато лідерів "Хезболли", але не зміг перемогти розбиту організацію на полі бою. Отже, як і Хамас, "Хезболла" може піти, заявивши про перемогу на своїх умовах. Ні та, ні інша сторона навряд чи захочуть бути ставлениками Ірану тепер, коли Тегеран їх зрадив, але, зрештою, це добре для них – і гірше для Ізраїлю, який втратить можливість отримувати розвідувальну інформацію, стежачи за Тегераном.

Ірану, ймовірно, залишилося не більше кількох тижнів до того, щоб мати пів дюжини ядерних бомб. Якщо мулли розумні, вони вже зробили все, окрім остаточної збірки. П'ятнадцять років тому було занадто пізно зупинити ядерний Іран. Будемо сподіватися, що сильні світу цього зрозуміють. Для Ізраїлю класичне ядерне стримування відтепер буде достатнім. Принаймні дії Ірану за останній рік переконливо продемонстрували, що мулли не є самогубцями, як стверджують деякі ізраїльтяни і американці.

З іншого боку, Сирія офіційно наказала путінським оркам евакуювати свої бази. Подейкують, що вони відправляться до Лівії. Побачимо, як довго протримається бандитський режим, який там підтримує москва.

Крім того, хусити, схоже, дотримуються перемир'я, про яке Хамас домовився з Ізраїлем. Будемо сподіватися, що атаки на судна припиняться, і США зможуть розмістити авіаносну групу, розташовану неподалік, десь в іншому місці. Я лише сподіваюся, що це не буде Перська затока. Хоча всі атаки хуситів на американські військові кораблі були відбиті, вони були близькі до того, щоб їх атакувати. Це угруповання має лише рудиментарні можливості наведення на ціль, обмежену кількість зброї, яку воно може застосувати одночасно, і не має бажання накликати на себе повномасштабне американське бомбардування. Епоха авіаносних груп, які стояли біля ворожого берега і безкарно завдавали ударів, добігає кінця.

Тихоокеанський регіон. Говорячи про авіаносці, французи відправили "Де Голль" та його ескорт для участі у спільних навчаннях з країнами вздовж західної частини Тихого океану. Якби він коли-небудь підійшов до північно-західної частини США на Тихому океані настільки близько, щоб його можна було побачити з берега, я б, напевно, знайшов привід подивитися, як він проходить повз мене. Давно я не був у Сан-Дієго, де іноді пришвартовуються одразу три авіаносці класу "Німіц", які видно з автостради 5. Хоча я б волів, щоб французи розмістили його в Чорному морі або біля узбережжя Норвегії. Тихоокеанський флот США досить добре впорається з орками, якщо виникне потреба. Наші авіаносці більші, і ми маємо пів дюжини на цьому узбережжі.

Зараз завжди існує віддалена можливість того, що Трамп, а найімовірніше Венс після вбивства безпілотником Трампа – так сильно зловживатиме Конституцією, що штатам Західного узбережжя не залишиться іншого вибору, окрім як підтримувати і захищати її власними силами. Порівняно з рештою США, у нас більша частка розсудливих республіканців, демократів і незалежних. Ми також культурно – і дедалі більше юридично – відмінні, плюс наша економіка вже давно глибоко інтернаціоналізована. Торговельні війни Трампа завжди були спрямовані на переміщення багатства із Західного узбережжя на Схід. Незалежно від того, голосували ви за нього чи ні, його політика загрожує добробуту кожного на Західному узбережжі.

55 мільйонів людей і приблизно 5,2 трильйона доларів ВВП – це досить непоганий автономний конституційний регіон, ось що я хочу сказати. Сили оборони Західного узбережжя, організовані для боротьби з усіма небезпеками, як зовнішніми, так і внутрішніми, могли б тісно інтегруватися із силами союзників уздовж Тихоокеанського кільця. І ми могли б дозволити собі витрачати 4-5% ВВП на оборону, на відміну від бідніших регіонів США – і це теж добре, оскільки тут природні катаклізми є більш нагальною загрозою, ніж військові конфлікти. Хоча за необхідності, разом з іншими тихоокеанськими демократіями, ми могли б впоратися з Китаєм. Дуже ймовірно, що це буде краще, ніж якщо всім керуватимуть з Вашингтону.

Заключні коментарі. Гадаю, що на тиждень цього матеріалу достатньо. З початком лютого очікуйте багато новин про те, що війна триває вже четвертий рік. Сподіваюсь, що він стане останнім, але я б на це не розраховував.

Навіть якщо, як я і сподіваюся і прогнозую, Україна розпочне велику серію тотальних контрнаступів цього літа, путін може затягнути ендшпіль до 2026 року. Це залежить від того, чи знадобиться крах одного фронту або поразка на цілому театрі воєнних дій, щоб потрясти його країну і змусити забратися його будь-якими засобами.

Проте, за швидке припинення божевілля варто постріляти. Цілком можливо, що путін, як і Асад, знаходиться на відстані одного хорошого поштовху від ганебної втечі. Пхеньян, ймовірно, вітатиме їх обох.

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