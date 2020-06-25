Руйнування більше 100 км доріг та 64 мостів: наслідки повені на заході

Внаслідок ускладнення погодних умов протягом 22-24 червня у західних областях України було зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости, а також підтоплено 285 населених пунктів. Для усунення наслідків було залучені 1 643 особи та 469 од. техніки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Як повідомляється, повінь у західних регіонах підтопила 285 населених пунктів у чотирьох областях. Зокрема, в Івано-Франківській - 234, у Чернівецькій - 37, у Львівській - 12 та у Тернопільській - 2. Загалом у цих регіонах постраждало 9 994 будинки, 9 об’єктів соціальної та побутової сфери та затоплено 3 340 підвалів і 13 390 присадибних ділянок.

Крім того, у результаті злив та сильних поривів вітру було зруйновано 117 км доріг та 64 мости в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Загалом пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів. Також повідомляється про трьох загиблих на території західних областей.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області негода зруйнувала міст, який проходив через річку Лімниця. Раніше його відновлювали сім років після повені у 2008 році.