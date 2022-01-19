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Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із 4 аеропортів України

Львів отримає 6 нових машрутів, аеропорт "Бориспіль" та Одеса - по 3, з Херсона - 1
Лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час.
Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із 4 аеропортів України

Про це повідомляє avianews.com, пише "Економічна правда".

Зазначається, що Львів отримає 6 нових машрутів, аеропорт "Бориспіль" та Одеса - по 3, з Херсона - 1.

Загальна частота польотів усіма заявленими новими маршрутами з України складе 28 рейсів на тиждень.

Загальна кількість маршрутів Ryanair з аеропортів України у літньому розкладі 2022 року: Бориспіль - 38 маршрутів, Львів - 27, Одеса - 16, Харків - 6, Херсон - 3.

Нові рейси з Києва:

  • Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, 4 рази на тиждень
  • Корфу (Керкіра): з 7 червня, 1 раз на тиждень
  • Стокгольм (Арланда): з 29 березня, 2 рази на тиждень.

Нові рейси зі Львова:

  • Барселона: з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Гданськ: з 27 березня, 3 рази на тиждень
  • Нюрнберг: з 30 березня, 2 рази на тиждень
  • Стокгольм (Арланда): з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Загреб: з 27 березня, 2 рази на тиждень.

Нові рейси з Одеси:

  • Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Лондон (Станстед): з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Венеція (Марко Поло): з 27 березня, 2 рази на тиждень.

Нові рейси з Херсона:

Варшава (Модлін): з 28 березня, 2 рази на тиждень.

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19 01 2022 16:44
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