Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із 4 аеропортів України
Про це повідомляє avianews.com, пише "Економічна правда".
Зазначається, що Львів отримає 6 нових машрутів, аеропорт "Бориспіль" та Одеса - по 3, з Херсона - 1.
Загальна частота польотів усіма заявленими новими маршрутами з України складе 28 рейсів на тиждень.
Загальна кількість маршрутів Ryanair з аеропортів України у літньому розкладі 2022 року: Бориспіль - 38 маршрутів, Львів - 27, Одеса - 16, Харків - 6, Херсон - 3.
Нові рейси з Києва:
- Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, 4 рази на тиждень
- Корфу (Керкіра): з 7 червня, 1 раз на тиждень
- Стокгольм (Арланда): з 29 березня, 2 рази на тиждень.
Нові рейси зі Львова:
- Барселона: з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Гданськ: з 27 березня, 3 рази на тиждень
- Нюрнберг: з 30 березня, 2 рази на тиждень
- Стокгольм (Арланда): з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Загреб: з 27 березня, 2 рази на тиждень.
Нові рейси з Одеси:
- Брюссель (Шарлеруа): з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Лондон (Станстед): з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Венеція (Марко Поло): з 27 березня, 2 рази на тиждень.
Нові рейси з Херсона:
Варшава (Модлін): з 28 березня, 2 рази на тиждень.
Нагадаємо, що національний авіаперевізник "Українські національні авілінії" зареєстрував у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку дебютний випуск акцій на 500 млн грн.
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