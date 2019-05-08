CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІрландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з листопада 2019 року запустить 23 нових напрямки і збільшить кількість щотижневих рейсів з України до 113.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair більш ніж удвічі збільшив кількість напрямків і рейсів з України за рік
Кількість рейсів з Києва зросла на 42 рейси на тиждень, з'явилося 14 нових напрямків польоту
Зокрема, кількість рейсів з Києва зросла на 42 рейси на тиждень, з'явилося 14 нових напрямків польоту, повідомляє Міністерство інфраструктури.
З Одеси літаки компанії тепер літатимуть у 6 нових напрямках. Щотижня Ryanair відправлятиме з Одеси по 13 рейсів.
Водночас з Харкова з'явилися перельоти в 3 напрямках. Щотижня здійснюватиметься по 6 рейсів.
Нагадаємо, що Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2019 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
No articles