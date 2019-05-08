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Ryanair більш ніж удвічі збільшив кількість напрямків і рейсів з України за рік

Кількість рейсів з Києва зросла на 42 рейси на тиждень, з'явилося 14 нових напрямків польоту
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з листопада 2019 року запустить 23 нових напрямки і збільшить кількість щотижневих рейсів з України до 113.
Ryanair більш ніж удвічі збільшив кількість напрямків і рейсів з України за рік

Зокрема, кількість рейсів з Києва зросла на 42 рейси на тиждень, з'явилося 14 нових напрямків польоту, повідомляє Міністерство інфраструктури.

З Одеси літаки компанії тепер літатимуть у 6 нових напрямках. Щотижня Ryanair відправлятиме з Одеси по 13 рейсів.

Водночас з Харкова з'явилися перельоти в 3 напрямках. Щотижня здійснюватиметься по 6 рейсів.

Нагадаємо, що Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг.

 
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