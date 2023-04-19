Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ryanair готова відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною

19 квітня 2023, 17:27
Ryanair готова відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною
Фото: Ryanair
Авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни.

Головний виконавчий директор Ryanair заявив, що дисконтний перевізник готовий швидко відновити роботу в Україні, як тільки стане безпечно літати в зруйнованій війною країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, Ryanair найняла близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

За словами головного виконавчого директора Ryanair Holdings Plc Майкла О'Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

"Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну", - сказав О'Лірі.

Він прогнозує, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу, а авіація відіграватиме ключову роль, тому що "росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді" і літаки стануть ключовим способом пересування.

До вторгнення росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Тепер перевізник, за словами гендиректора, буде прагнути отримати першість.

війнаRyanAir

Останні матеріали

Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Політика
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 13:13
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Політика
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 10:03
Водка, Шольц і
Бізнес & Фінанси
Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 16:13
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Політика
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 13:06
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Cуспільство
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 10:19
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється