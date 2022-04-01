Ryanair скорочує одразу 23 маршрути у січні: названі причини

Вплив урядових обмежень на поїздки знизив очікуваний трафік Ryanair у грудні з 10 до 11 мільйонів до нижчого діапазону — від дев'яти до 9,5 мільйонів

Наразі невідомо чи будуть відновлені перельоти у лютому чи березні

В ірландській авіакомпанії Ryanair планують призупинити 23 маршрути на січень 2022 року, пише Schengenvisainfo.com.

За словами генерального директора Майкла О’Лірі, таке рішення ухвалено через відсутність попиту. При цьому наразі невідомо чи будуть маршрути відновлені в лютому чи березні.

Ryanair призупинив 23 маршрути з міст балканських країн, більшість з них — зі своєї нової бази в столиці Хорватії, повідомляє EX-YU Aviation News.

Чи відновлять маршрути у лютому чи березні

"Вплив урядових обмежень на поїздки знизив очікуваний трафік Ryanair у грудні з 10 до 11 мільйонів до нижчого діапазону — від дев'яти до 9,5 мільйонів", — зазначив представник Ryanair.

За його словами, авіакомпанія скоротила пропускну спроможність наступного місяця на 33%, скоротивши очікуваний обсяг перевезень у січні з майже 10 мільйонів до 6-7 мільйонів пасажирів. Крім того, авіакомпанія також оголосила про можливість скасування рейсів.

Крім того, на рішення вплинуло посилення правил в'їзду багатьох країн та запровадження додаткових вимог тестування або карантину через поширення варіанта Омікрон.

"У світлі поточної невизначеності щодо варіанта "Омікрон" та обмежень на поїздки всередині Європи ще не ухвалено рішення про скорочення розкладу на лютий або березень 2022 року. Розклад буде переглянуто в січні, коли з'явиться більше наукової інформації про варіант "Омікрон", його вплив на госпіталізації, населення Європи та/або обмеження на поїздки у лютому чи березні", — йдеться у заяві Ryanair.

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