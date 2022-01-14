Ryanair у лютому скасовує сім рейсів з України

З 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків та Відень

Авіакомпанія Ryanair у лютому тимчасово скасовує сім рейсів з України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

“З 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків та Відень”, - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у січні скасовані низка рейсів Ryanair: з 6 до 31 січня Харків – Вільнюс, Харків – Варшава, Харків – Краків, Харків – Познань, Харків – Будапешт, Харків – Мілан; з 10 до 31 січня Київ – Бидгощ, Київ – Мальта, Львів – Барі, Львів – Палермо, Львів – Піза, Львів – Турин, Львів – Манчестер, Львів – Братислава, Одеса – Катовіце, Одеса – Болонья, Одеса – Барселона.