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Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.
Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Львів".
 
Як уточнили в пресслужбі аеропорту, з 27 березня Ryanair запускає зі Львова рейси в наступні міста:
 
Барселона;
Брюссель (Шарлеруа);
Гданськ;
Стокгольм (Арланда);
Загребти.
З 30 березня до них додасться рейс в Нюрнберг.
 
"Сьогодні, 19 січня ірландський лоукостер заявив, що в 2022 році планує відкрити рекордну кількість напрямків в Україну", - додали в пресслужбі аеропорту.
 
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20 01 2022 10:05
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