Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.

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