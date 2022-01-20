CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІрландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Львів".
Як уточнили в пресслужбі аеропорту, з 27 березня Ryanair запускає зі Львова рейси в наступні міста:
Барселона;
Брюссель (Шарлеруа);
Гданськ;
Стокгольм (Арланда);
Загребти.
З 30 березня до них додасться рейс в Нюрнберг.
"Сьогодні, 19 січня ірландський лоукостер заявив, що в 2022 році планує відкрити рекордну кількість напрямків в Україну", - додали в пресслужбі аеропорту.
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