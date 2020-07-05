Рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків тління торфовищ у Чорнобильській зоні та Олевському
Рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків тління торфовищ у зоні відчуження та в Олевському районі Житомирської області, загоряння лісової підстилки поблизу с. Норинська Лугинського району ліквідовано, повідомили в ДСНС, зазначає "Інтерфакс-Україна".
За інформацією прес-служби відомства, станом на 7:00 четверга 7 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучені 49 осіб та 28 одиниць техніки лісових господарств.
"6 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки поблизу с. Норинська Лугинського району", - зазначено в повідомленні на сайті ДСНС.
У Житомирській області станом на 7:00 7 травня підрозділи ДСНС надають допомогу з ліквідації окремих осередків тління торфовищ в Олевському районі. Загалом до гасіння пожеж на території області залучені 69 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 43 людини особового складу та 17 одиниць техніки.
Нагадаємо, що пожежа в чорнобильській зоні - найбільша з часів аварії у 1986-му
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