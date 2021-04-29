Рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який ще у лютому заблукав у Карпатах

Тіло чоловіка вдалося знайти лише коли зійшов сніг

Рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який заблукав у Карпатах. Чоловіка шукали з 14 лютого, а для його порятунку залучали рятувально-гірське відділення надзвичайників та спецтехніку.

Тіло чоловіка знайшли в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура. До пошуків чоловіка 27 квітня залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Ужгорода та Мукачева, повідомляє "Громадське".

Тепер, після проведення першочергових слідчих дій, тіло загиблого туриста транспортують до села Березники.

"Гори не пробачають помилок. На жаль, сьогодні цю аксіому доводиться застосувати до чергових гучних пошуків", - зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС