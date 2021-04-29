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Рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який ще у лютому заблукав у Карпатах

Тіло чоловіка вдалося знайти лише коли зійшов сніг
Рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який заблукав у Карпатах. Чоловіка шукали з 14 лютого, а для його порятунку залучали рятувально-гірське відділення надзвичайників та спецтехніку.
Рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який ще у лютому заблукав у Карпатах Фото: ДСНС

Тіло чоловіка знайшли в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура. До пошуків чоловіка 27 квітня залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Ужгорода та Мукачева, повідомляє "Громадське".

Тепер, після проведення першочергових слідчих дій, тіло загиблого туриста транспортують до села Березники.

"Гори не пробачають помилок. На жаль, сьогодні цю аксіому доводиться застосувати до чергових гучних пошуків", - зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Киянин разом з другом заблукав у районі гори Гемба (поблизу с. Березники Свалявського району) у ніч на 13 лютого. Під час катання на лижах чоловіки втратили один одного з поля зору через погану видимість.

Вже 14 лютого надзвичайникам вдалося знати одного з туристів. Пошуки другого тривали 21 день - аж до 5 березня.

Для пошуків чоловіка залучили рятувально-гірське відділення ДСНС, а 21 лютого рятувальники навіть проводили повітряну розвідку місцевості на гелікоптері Н-225.

Це не допомогло, тож пошуки призупинили поки не зійшов сніг.

"У горах -20-25 градусів морозу, хуртовина, вдень випадає понад 30 см снігу. Сліди, які були знайдені на третю добу, замело снігом, і встановити навіть шляхом зондування поверхні неможливо, чи пішла людина далі, чи залишилася на місці", - пояснювала нам речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

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29 04 2021 15:50
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