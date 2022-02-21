Ринок акцій РФ обвалився через повідомлення про ситуацію на сході України

На 13:30 індекс Мосбіржі склав 3267,08 пункти (-3,7%), індекс РТС - 1337,66 пункти (-3,9%). Потім індекси Мосбіржі і РТС посилили падіння до 8-10%. Долар при цьому піднявся вище 78 рублів, євро - вище 88,68 рублів

Російський ринок акцій обвалився на тлі повідомлень про ситуацію на сході України. Зокрема, індекс Московської біржі впав нижче 3270 пунктів, оновивши мінімум з 25 січня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Новую газету.

«На 13:30 індекс Мосбіржі склав 3267,08 пункти (-3,7%), індекс РТС - 1337,66 пункти (-3,9%). Потім індекси Мосбіржі і РТС посилили падіння до 8-10%. Долар при цьому піднявся вище 78 рублів, євро - вище 88,68 рублів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвалилися акції великих російських компаній. Зокрема, подешевшали папери TCS Group, UC Rusal, Сбєрбанку, «ЛУКОЙЛа», «АЛРОСА», OZON, «Яндекса», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «НОВАТЭКа», «Магнита», «Аэрофлота», ВТБ, АФК «Система», «Татнефти», Polymetal, «Интер РАО», «РусГидро», «Норникеля», «Газпрома», ПАО «Полюс», «МТС», «НЛМК», «Газпром нефти», «ММК», «Северстали» та інших. Rusal просів майже на 12%.

Як повідомляє видання, вранці 21 лютого рубль і фондові активи ненадовго зміцнилися на ранкових торгах на Московській біржі після того, як Єлисейський палац повідомив про готовність російського президента Владіміра Путіна на саміт з американським лідером Джо Байденом, а прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила, що Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо не відбудеться вторгнення в Україну.

Однак прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков згодом заявив, що конкретних планів щодо організації саміту поки немає, і повідомив про скликання позапланового засідання Ради Безпеки РФ.

Минулого тижня світові фондові індекси почали падати, а ціни на нафту зросли до семирічного максимуму на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення російських військ в Україну.

Як повідомлялося, з 17-18 лютого розпочалося загострення ситуації на сході України. У п'ятницю керівництвом маріонеткових «республік» ОРДЛО було заявлено про початок евакуації жінок, дітей, людей похилого віку, насамперед із населених пунктів лінії розмежування, одночасно дорослих чоловіків закликають взяти участь у воєнних діях. У суботу в «ЛНР» та «ДНР» було оголошено загальну мобілізацію.