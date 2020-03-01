Ринок нових лекових авто в Україні у 2019 році виріс на 8% - асоціація

Зазначається, що за підсумками року перше місце у рейтингу марок на ринку нових легкових авто України посіла Renault (14 603 авто).

У 2019 році в Україні на облік поставили майже 88,5 тисяч нових лекових автомобілів - ринок нових авто за рік виріс на 8 відсотків, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України Укравтопром.

"Незважаючи на тиск, який чиниться різким збільшенням імпорту старих авто і легалізацією машин на єврономерах, ринок нових автомобілів за рік виріс на 8 відсотків.

Рекордне зростання ринку сталося в останній місяць року. Грудневий показник збільшився на 31%, протягом цього місяця 9,2 тисяч нових легкових авто поповнили український автопарк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками року перше місце у рейтингу марок на ринку нових легкових авто України посіла Renault (14 603 авто).

При цьому, найпопулярнішим автомобілем року став KIA Sportage, перевагу якому віддали 6 027 українських водіїв. Реалізація цієї моделі в Україні за рік зросла на 93%.

Серед топ-5 лідерів ринку 2019 року по марках: Renault - 14 603 шт., Toyota - 12 570 шт., KIA - 7 856 шт., Skoda - 6 231 шт., Nissan - 5 333 шт.

Серед топ-5 лідерів ринку 2019 року по моделях: KIA Sportage - 6 027 шт., Renault Duster - 5 202 шт., Renault Logan - 4 489 шт., Toyota RAV-4 - 4 227 шт., Renault Sandero - 3 246 шт.

Нагадаємо, що з 1 січня набули чинності нові норми для електромобілів