Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється після пандемії - Colliers

Про це йдеться у пресрелізі консалтингової компанії Colliers Ukraine, повідомляє Економічна правда.

Торік в експлуатацію було введено 10 бізнес-центрів сумарною орендною площею 155 тисяч кв. м.

За останні два роки в експлуатацію було введено офісних приміщень загальним обсягом 310 000 м2, що перевищує сумарний об’єм введених площ за 2015-2019 роки.

Фото: Економічна правда

Станом на кінець 2021 року кумулятивна пропозиція професійних офісних приміщень в Києві досягла відмітки 2,3 млн м², що на 7,2% більше, ніж у 2020 році. Для порівняння у Варшаві аналогічний показник становить майже 6,2 млн м2.

Згідно з заявами девелоперів та за відсутності глобальних потрясінь, на 2022 рік до введення в експлуатацію заплановано приблизно 220 тис м2.

Незважаючи на обсяг нової пропозиції офісних приміщень, спостерігається стабільний середній показник вакантності в бізнес-центрах А і В класів на кінець 2021 року – 11,5%.

Найвища базова орендна ставка зросла з 26 доларів/м²/місяць в 2020 році до 27 доларів/м²/місяць в 2021 році.

В А класі також мало місце зростання нижнього граничного показника: з 18 доларів до 20 доларів. У В класі діапазон орендних ставок змінився з 11-19 доларів на 14-19 доларів.

Загальний обсяг поглинання офісних приміщень за підсумками 2021 року становив близько 130 тис м², що на 30% вище аналогічного показника в 2020 році (100 тис м²). Для порівняння, в 2019 допандемічний рік показник поглинання був на рівні 170 тис м².

Найбільш активними орендарями офісних приміщень були компанії з IT-сектору, частка в структурі попиту яких становить 51%. Компанії у сфері професійних послуг зайняли близько 12% в структурі загального попиту.

Нагадаємо, що попит на житлову нерухомість в Україні залишається стабільним.